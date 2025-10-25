5 самых интересных сериалов Netflix 2025, которые нельзя пропустить
- В 2025 году на Netflix вышло много популярных сериалов от психологических драм до триллеров.
- Среди самых интересных сериалов – "Переходный возраст", "Отдел нераскрытых дел", "Резиденция", "Первозданная Америка" и "Сирены".
Для Netflix 2025 год остается очень щедрым на громкие премьеры и продолжение любимых историй. Хотя до завершения года еще несколько месяцев, некоторые ленты уже стали однозначными любимчиками.
В этом году на Netflix вышло немало удачных сериалов – от психологических драм до напряженных триллеров. В каждом из них качественный сценарий, талантливая актерская игра и оригинальная операторская работа, пишет 24 Канал.
"Переходный возраст"
Небольшой городок всколыхнуло трагическое событие. 13-летнего Джейми Миллера арестовывают и обвиняют его в убийстве одноклассницы. Полиция и социальные службы начинают расследование, что открывает новые факты о парне и проблемах подростков.
"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн
"Отдел нераскрытых дел"
Детектив Карл Морк становится главой нового отдела нераскрытых дел в департаменте полиции Эдинбурга. С ним работает бывший полицейский из Сирии, молодая курсантка и напарник Карла. Команда берется за расследование прокурора Мерритт Лингард, которая пропала без вести более 4 лет назад.
"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн
"Резиденция"
В Белом доме случается сенсация, что может повлиять на имидж страны. Во время ужина в самой известной резиденции происходит убийство. Чтобы не допустить огласки и быстро раскрыть дело, его поручают частному детективу Корделии Капп.
"Резиденция": смотрите трейлер онлайн
"Первозданная Америка"
События сериала-вестерна разворачиваются в Америке 1857 года. Молодая женщина Сара, которая живет в Вайоминге с сыном, хочет найти своего мужа, которого уже давно не видела. Но впереди – путь опасными территориями, где живут дикие индейские племена и беззаконные люди.
"Первозданная Америка": смотрите трейлер онлайн
"Сирены"
Сообразительную девушку Девон беспокоит связь сестры Симоны с ее руководительницей Микаэлой Келл. Напряжение между сестрами растет, когда Симона приглашает Девон в роскошный особняк миллиардерши. Уже там девушка понимает, что ее сестра попала в токсичные и опасные отношения, поэтому хочет ее спасти.
"Сирены": смотрите трейлер онлайн
Также на Netflix доступно немало документальных сериалов. В подборке мы рассказывали о тех, которые можно посмотреть за выходные.