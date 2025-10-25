В этом году на Netflix вышло немало удачных сериалов – от психологических драм до напряженных триллеров. В каждом из них качественный сценарий, талантливая актерская игра и оригинальная операторская работа, пишет 24 Канал.

"Переходный возраст"

Небольшой городок всколыхнуло трагическое событие. 13-летнего Джейми Миллера арестовывают и обвиняют его в убийстве одноклассницы. Полиция и социальные службы начинают расследование, что открывает новые факты о парне и проблемах подростков.

"Переходный возраст": смотрите трейлер онлайн

"Отдел нераскрытых дел"

Детектив Карл Морк становится главой нового отдела нераскрытых дел в департаменте полиции Эдинбурга. С ним работает бывший полицейский из Сирии, молодая курсантка и напарник Карла. Команда берется за расследование прокурора Мерритт Лингард, которая пропала без вести более 4 лет назад.

"Отдел нераскрытых дел": смотрите трейлер онлайн

"Резиденция"

В Белом доме случается сенсация, что может повлиять на имидж страны. Во время ужина в самой известной резиденции происходит убийство. Чтобы не допустить огласки и быстро раскрыть дело, его поручают частному детективу Корделии Капп.

"Резиденция": смотрите трейлер онлайн

"Первозданная Америка"

События сериала-вестерна разворачиваются в Америке 1857 года. Молодая женщина Сара, которая живет в Вайоминге с сыном, хочет найти своего мужа, которого уже давно не видела. Но впереди – путь опасными территориями, где живут дикие индейские племена и беззаконные люди.

"Первозданная Америка": смотрите трейлер онлайн

"Сирены"

Сообразительную девушку Девон беспокоит связь сестры Симоны с ее руководительницей Микаэлой Келл. Напряжение между сестрами растет, когда Симона приглашает Девон в роскошный особняк миллиардерши. Уже там девушка понимает, что ее сестра попала в токсичные и опасные отношения, поэтому хочет ее спасти.

"Сирены": смотрите трейлер онлайн

