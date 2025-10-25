У цьому році на Netflix вийшло чимало вдалих серіалів – від психологічних драм до напружених трилерів. У кожному з них якісний сценарій, талановита акторська гра та оригінальна операторська робота, пише 24 Канал.

"Юнацтво"

Невелике містечко сколихує трагічна подія. 13-річного Джеймі Міллера заарештовують та звинувачують його у вбивстві однокласниці. Поліція й соціальні служби починають розслідування, що відкриває нові факти про хлопця та проблеми підлітків.

"Юнацтво": дивіться трейлер онлайн

"Відділ нерозкритих справ"

Детектив Карл Морк стає головою нового відділу нерозкритих справ у департаменті поліції Единбурга. З ним працює колишній поліцейський з Сирії, молода курсантка та напарник Карла. Команда береться за розслідування прокурорки Меррітт Лінгард, яка зникла безвісти понад 4 роки тому.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

У Білому домі трапляється сенсація, що може вплинути на імідж країни. Під час вечері у найвідомішій резиденції стається вбивство. Щоб не допустити розголосу й швидко розкрити справу, її доручають приватній детективці Корделії Капп.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Первісна Америка"

Події серіалу-вестерну розгортаються в Америці 1857 року. Молода жінка Сара, яка живе у Вайомінгу з сином, хоче знайти свого чоловіка, якого вже давно не бачила. Але попереду – шлях небезпечними територіями, де живуть дикі індіанські племена та беззаконні люди.

"Первісна Америка": дивіться трейлер онлайн

"Сирени"

Кмітливу дівчину Девон непокоїть зв'язок сестри Сімони з її керівницею Мікаелою Келл. Напруга між сестрами зростає, коли Сімона запрошує Девон у розкішний маєток мільярдерки. Уже там дівчина розуміє, що її сестра потрапила у токсичні й небезпечні стосунки, тому хоче її врятувати.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

