10 самых популярных сериалов на Netflix, от которых без ума от украинских зрителей

Рождественско-новогодний период постепенно подходит к концу, но список интересных сериалов для просмотра, к счастью, не уменьшается. И к тому же, эти ленты можно найти на популярной стриминговой платформе Netflix, что открывает множество возможностей для новых кинематографических впечатлений.

Независимо от того, ищете ли вы динамичный триллер, драму или легкую комедию, Netflix предлагает ленты, которые собрали лучшие отзывы и покорили рейтинги. Если вы еще не имели возможности окунуться в эти истории, то сейчас самое время это сделать.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Игра в кальмара" 2 сезон

Во втором сезоне "Игры в кальмара" события разворачиваются через три года после победы Игрока 456, Сон Ги-хуна. После ужасных событий, произошедших в первом сезоне, и после того, как он выиграл в смертельных играх, Ги-хун пытается найти способы прекратить эти жестокие игры, продолжающие забирать жизни множества людей. Под влиянием своего опыта он решает использовать свое значительное состояние для активных поисков организаторов и тех, кто стоит за этим злом, чтобы положить конец этой безжалостной традиции.

"Игра в кальмара" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Поиски приводят его к загадочному мужчине, который играет в ддакджи – традиционную корейскую игру – в метро. Эта встреча становится для Ги-хуна первым важным следом в расследовании, что должно открыть перед ним новые горизонты. С этого момента он погружается в опасное путешествие, что ведет его прямо в самую глубину таинственных игр, которые он так пытался остановить.

Однако новый сезон приносит не только новые персонажи и интриги, но и еще больше опасностей. Теперь ставки значительно выше, а вызовы тяжелее.

"Скучаю по тебе"

В центре сюжета этой истории – детективка Кэт Донован, которая случайно наталкивается на своего бывшего жениха в приложении для знакомств, где он исчез много лет назад. Казалось бы, это просто случайное знакомство, но этот неожиданный поворот событий ставит ее перед дилеммой: почему он исчез и что произошло с ним за это время?

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

Стремясь узнать правду, Кэт погружается в расследование, которое ведет ее в глубины прошлого, где она начинает раскрывать не только тайны о своем бывшем, но и темные секреты, которые могли бы навсегда изменить ее взгляд на все.

"Игра в кальмара" 1 сезон

По сюжету этой увлекательной истории, сотни игроков, находящихся в сложных финансовых обстоятельствах и стремящихся решить свои проблемы, получают странное и таинственное приглашение принять участие в серии детских игр. На первый взгляд, эти игры кажутся безобидными и даже веселые, ведь они напоминают обычные забавы, знакомые с детства. Однако все оказывается гораздо серьезнее, чем казалось в начале.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер 1 сезон

Также среди самых популярных сериалов оказались такие ленты:

"Ла-Пальма"

"Черные голуби"

"Безумие"

"Бэби босс"

"За фасадом"

"Пограничники"

"Джентльмены"

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь уже этим вечером.