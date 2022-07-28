Netflix показал немало громких сериалов, ставших очень популярными во всем мире. Среди них: "Половое воспитание", "Игра в кальмара", "Очень странные дела", "Конь БоДжек" и другие.

К теме "Очень странные дела 4" – первый англоязычный сериал Neflix с более миллиарда часов просмотров

20 лучших сериалов Netflix всех времен

"Половое воспитание" / Sex Education (2019 год – по сей день);

"Призраки дома на холме" / The Haunting of Hill House (2018 год);

"Клуб нянь" / The Baby-Sitters Club (2020 – 2021 годы);

"Взрывная штучка" / Lady Dynamite (2016 – 2017 годы);

"Корона" / The Crown (2016 год – по сей день);

"Любимые белые" / Dear White People (2017 – 2021 годы);

"Игра в кальмара" / Squid Game (2021 год – по сей день);

"Очень странные дела" / Stranger Things (2016 год – по сей день);

"Когда они нас увидят" / When They See Us (2019 год);

"Охотник за умом" / Mindhunter (2017 – 2019 годы);

"Несокрушимая Кимми Шмидт" / Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2019 годы);

"Однажды за один раз" / One Day at a Time (2017 – 2019 годы);

"Невозможно поверить"/Unbelievable (2019 год);

"Мастер не на все руки" / Master of None (2015 год – по сей день);

"Я думаю, тебе следует уйти с Тимом Робинсоном" / I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019 год);

"Большой рот" / Big Mouth (2017 год – по сей день);

"Американский вандал" / American Vandal (2017 – 2018 годы);

"Матрешки" / Russian Doll (2019 год – по сей день);

"Оранжевый – хит сезона" / Orange Is the New Black (2013 – 2019 годы);

"Коняка БоДжек" / BoJack Horseman (2014 – 2020 годы).

"Коняка БоДжек": смотрите трейлер