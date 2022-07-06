За 28 дней от начала премьеры 4 сезона, "Очень странные дела" набрал 1,12 миллиарда часов просмотров. Только 930 миллионов сериал получил за первые 7 эпизодов, вышедших 27 мая. Это абсолютный рекорд среди англоязычных сериалов Netflix за всю историю.

Узнайте больше Кинопремьеры сериалов июля 2022 года: 5 картин, которые вас удивят

Таким образом, шоу не превзошло южнокорейскую "Игра в кальмара", которая остается успешным сериалом Netflix среди всех. Этот проект за месяц с начала релиза набрал 1,65 миллиарда часов просмотров, а это 111 миллионов пользователей.

"Очень странные дела 4": о чем сериал

"Очень странные дела" – это американский научно-фантастический сериал ужасов. Четвертый сезон состоит из девяти эпизодов, продюсированием которых занялись братья Даффер, а также Шон Леви, Дэн Коэн и Натан Паттерсон.

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Гарбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталья Даер, Чарли Гитон, Джо Кири, Майя Гоук и Прия Фергсон.

Понятно, что "Очень странные дела 4" получил положительные отзывы среди поклонников, которые с нетерпением уже ждут 5 сезон, и критиков, отметивших профессиональную игру актеров, стиль нового сезона.

В этом детективном сериале встречаются загадочные вещи. Все началось с того, как в 1983 году в штате Индиана таинственным образом исчез 12-летний Уилл Байерс. Мать, полиция и друзья мальчика начинают расследование. И в один момент товарищи Вилла встречают в лесу особую девочку, которая точно что-то знает о пропавшем друге. С каждым сезоном сериала становится только удивительнее!

"Очень странные дела​ 4": смотрите трейлер сериала

Отметим, сериал "Очень странные дела 4" возглавил список популярнейших лент всемирно известной кинобазы IMDb.