IMDb зашкаливает: 5 сериалов о мафии, ставших мировыми хитами

Если вам кажется, что гангстерские сериалы – это всего лишь мужчины в дорогих костюмах, сигары и фраза "это всего лишь бизнес", то вы почти угадали. Но к этому еще стоит добавить измены, семейные войны, горы денег и столько криминала, что полиция давно лишилась сна.

24 Канал собрал захватывающие сериалы, после просмотра которых обычные офисные интриги покажутся детским утренником в детском саду.

"Земля гангстеров"

IMDb 8,7

Новичок в жанре, который уже успел наделать шума. В Лондоне криминальные кланы Харриганов и Стивенсонов ведут войну без правил, а между ними стоит Гарри Да Соуза – человек, который умеет решать проблемы быстрее, чем кто-то успевает вызвать полицию.

"Земля гангстеров": смотреть трейлер

"Клан Сопрано"

IMDb 9,2

Если и существует "библия" гангстерских сериалов, то это именно она. Тони Сопрано руководит мафией, а между разборками с конкурентами еще и ходит к психотерапевту. Ведь даже у босса мафии иногда бывают нервные срывы. Работа, семья, криминал – баланс, о котором не расскажут на бизнес-тренингах.

"Клан Сопрано": Клан Сопрано

"Подпольная империя"

IMDb 8,6

Времена "сухого закона", нелегальный алкоголь и политик, который прекрасно знает, почему честным путем много не заработаешь. Наки Томпсон одновременно строит криминальную империю, идет в политику и пытается не нажить еще больше врагов. Спойлер: получается не очень.

"Подпольная империя": смотреть трейлер

"Нарко"

IMDb 8,7

История Пабло Эскобара в очередной раз доказывает: если очень захотеть, можно стать самым богатым человеком страны... но есть нюанс. Сериал показывает путь от мелкого преступника до наркобарона, имя которого знал весь мир. Увлекательно, жестоко и основано на реальных событиях.

"Нарко": смотреть трейлер

"Острые фуражки"

IMDb 8,8

Стильные костюмы, острые козырьки и Томми Шелби, который одним взглядом может напугать больше, чем некоторые – автоматом. После Первой мировой войны он возвращается в Бирмингем, чтобы превратить уличную банду в криминальную империю. И, честно говоря, делает это настолько харизматично, что зрители прощают ему почти все.

"Острые козырьки": смотреть трейлер

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