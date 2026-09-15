"24 Канал" собрал сериалы, в которых вы найдете ретро-эстетику, сильных героинь, карьерные амбиции и мужчин, которые с удивлением обнаруживают, что мир вращается не только вокруг них.

"Джулия"

Год: 2022 – 2023

Жанр: биография, драма, комедия

IMDb: 8,3

Сериал рассказывает о легендарной Джулии Чайлд, которая в 1960-х решила научить американцев готовить французские блюда прямо с экрана телевизора. Звучит невинно, но для телевидения того времени женщина, которая сама диктует правила в кадре, уже была почти маленькой революцией.

Здесь много еды, уюта и юмора, но за красивой картинкой скрывается история о том, как Джулия буквально создавала новый телевизионный жанр.

Что говорят зрители и критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 96% от критиков и 89% от зрителей. Обозреватели особенно хвалят Сару Ланкашир и теплую атмосферу сериала.

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"Джулия": смотреть трейлер

"Удивительная миссис Мейзел"

Год: 2017 – 2023

Жанр: комедия, драма

IMDb: 8,6

Мириам Мейзел имела все, что в 1950-х считалось набором женского счастья: мужа, детей и красивую квартиру в Манхэттене. Потом муж ушел – и неожиданно оказалось, что лучшая жизнь Мидж начинается именно после этого.

Героиня открывает в себе талант к стендапу и отправляется покорять клубы Нью-Йорка. А там ее уже ждет индустрия, где женщину на сцене готовы видеть – главное, чтобы она молчала. Не повезло.

Что говорят зрители и критики: Rotten Tomatoes дает сериалу 90% от критиков и 84% от аудитории. Чаще всего хвалят диалоги, костюмы, юмор и Рэйчел Броснаген в главной роли.

"Удивительная миссис Мейзел": смотреть трейлер

"Миссис Америка"

Год: 2020

Жанр: биографическая, историческая драма

IMDb: 7,8

Америка 1970-х. Женщины борются за поправку о равных правах, а консервативная активистка Филлис Шлефли в исполнении Кейт Бланшетт решает, что это прекрасная возможность… выступить против нее.

Сериал показывает противостояние Шлефли и феминистского движения, среди представительниц которого были Глория Стайнем, Бетти Фридан и Ширли Чизгольм. Политики здесь много, но скучной лекцией это не стало.

Что говорят зрители и критики: критики оценили сериал очень высоко – 96% на Rotten Tomatoes. Зрители оказались более сдержанными – 69%.

"Миссис Америка": смотреть трейлер

"Вызовите акушерку"

Год: с 2012 года

Жанр: драма, исторический, медицинский

IMDb: 8,6

Лондон в конце 1950-х годов. Молодые акушерки и монахини работают в бедном районе Ист-Энд и ежедневно сталкиваются с беременностью, болезнями, бедностью и такими социальными нормами, по сравнению с которыми даже 2026 год начинает казаться довольно прогрессивным временем.

Что говорят зрители и критики: общая зрительская оценка на Rotten Tomatoes составляет 95%, а первый сезон получил 95% от критиков и 91% от зрителей. Критики отмечают, что сериал умеет говорить о сложных социальных проблемах без лишнего пафоса.

"Вызывайте акушерку": смотреть трейлер

"Уроки химии"

Год: 2023

Жанр: драма

IMDb: 8,2

Элизабет Зотт мечтает стать ученой, но в 1950-х годах общество готовит для нее гораздо более простой план: кухня, семья и, желательно, без лишних вопросов. После увольнения из лаборатории она неожиданно становится ведущей кулинарного шоу – и вместо простых рецептов начинает понемногу менять жизнь своих зрительниц.

Что говорят зрители и критики: на Rotten Tomatoes мнения почти удивительно совпали – 83% критиков и 83% зрителей. Обозреватели отмечают игру Ларсон и то, как сериал сочетает личную драму с темами сексизма и неравенства.

"Уроки химии": смотреть трейлер

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