24 Канал собрал менее популярные сериалы Netflix, которые легко пропустить. Возможно, среди них найдется вот тот, из-за которого вы совершенно случайно не ляжете спать вовремя.

"Невинный"

Жанр: криминальный триллер, драма, детектив

Рейтинг IMDb: 7,8

Матео случайно убивает человека во время драки и попадает в тюрьму. Проходят годы, мужчина наконец пытается начать нормальную жизнь, находит любовь – и тут один телефонный звонок решает, что с ним покончено.

Что говорят критики и зрители: на Rotten Tomatoes у сериала 100% одобрения от критиков и 78% от зрителей. Отдельно хвалят построение серий, где эпизоды постепенно раскрывают секреты разных персонажей и складывают их в одну большую картину.

"Невинный": смотреть трейлер

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"Любое дитя"

Жанр: триллер, криминал, драма

Оценка IMDb: 7,3

Женщине вместе с маленькой девочкой удается вырваться из жуткого плена. Казалось бы, самое страшное позади. Но ее побег неожиданно возвращает полицию к делу об исчезновении другой женщины 13 лет назад.

Что говорят критики и зрители: 100% критиков и 83% зрителей Rotten Tomatoes оценили сериал положительно. TIME отмечал знакомые мотивы в духе "Остаться в одиночестве" и "Комнаты", но в то же время собственные тревожные сюжетные повороты истории.

"Любое дитя": смотреть трейлер

"Код на миллиард долларов"

Жанр: драма, технологический и юридический триллер

Оценка IMDb: 7,9

В центре истории – двое немецких компьютерных гениев, которые спустя годы оказываются в суде, пытаясь доказать свое авторство технологии, связанной с алгоритмом Google Earth. Сериал переносит зрителя из Берлина 1990-х в Кремниевую долину.

Что говорят зрители и критики: аудитория Rotten Tomatoes поставила сериалу 95%. Критики отмечали, что авторам удалось сделать историю о бюрократическом споре по-настоящему увлекательной.

"Код на миллиард долларов": смотреть трейлер

"Клео"

Жанр: шпионский триллер, криминал, черная комедия

Оценка IMDb: 7,5

Берлинская стена падает, бывшая агентка Штази выходит на свободу и решает выяснить, кто ее предал и зачем. А поскольку Клео – не из тех, кто отправляет бывшим коллегам гневные письма по электронной почте, поиски виновных быстро превращаются в кровавую месть.

Что говорят критики и зрители: общий рейтинг критиков на Rotten Tomatoes – 96%, зрителей – 69%. Первый сезон критики называли энергичным шпионским триллером и даже сравнивали его по настроению с "Убивая Еву".

"Клео": смотреть трейлер

"Халифат"

Жанр: криминальный, политический и психологический триллер

Оценка IMDb: 8,2

Шведская агентка Фатима получает информацию о подготовке теракта в Швеции. Параллельно сериал показывает историю девочки-подростка, которая постепенно попадает под влияние радикальной среды. Эти сюжетные линии начинают сходиться, а напряжение – довольно резко нарастать.

Это уже не сериал для непринужденного вечера с пиццей и телефоном в руке. "Халифат" – тяжелый, напряженный и местами очень дискомфортный – но именно поэтому он запоминается.



Что говорят критики и зрители: особенно отмечают напряжение и сильных женских персонажей. На Rotten Tomatoes зрители хвалят сериал за реалистичную атмосферу, актерскую игру и интересный сюжет.

"Халифат": смотреть трейлер

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