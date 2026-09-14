24 Канал зібрав менш популярні серіали Netflix, які легко проскролити повз. Можливо, серед них знайдеться саме той, заради якого ви абсолютно випадково не ляжете спати вчасно.
"Невинний"
Жанр: кримінальний трилер, драма, детектив
Оцінка IMDb: 7,8
Матео випадково вбиває людину під час бійки й потрапляє до в'язниці. Минають роки, чоловік нарешті намагається почати нормальне життя, знаходить кохання – і тут один телефонний дзвінок вирішує, що спокою з нього достатньо.
Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes у серіалу 100% від критиків і 78% від глядачів. Окремо хвалять побудову серій, де епізоди поступово відкривають секрети різних персонажів і складають їх в одну велику картинку.
"Невинний": дивитись трейлер
"Любе дитя"
Жанр: трилер, кримінал, драма
Оцінка IMDb: 7,3
Жінці разом із маленькою дівчинкою вдається вирватися з моторошного полону. Здавалося б, найстрашніше позаду. Але її втеча несподівано повертає поліцію до справи про зникнення іншої жінки 13 років тому.
Що кажуть критики та глядачі: 100% критиків і 83% аудиторії Rotten Tomatoes оцінили серіал позитивно. TIME відзначав знайомі мотиви на кшталт "Загубленої" та "Кімнати", але водночас власні тривожні сюжетні повороти історії.
"Любе дитя": дивитись трейлер
"Код на мільярд доларів"
Жанр: драма, технологічний та юридичний трилер
Оцінка IMDb: 7,9
У центрі історії – двоє німецьких комп'ютерних геніїв, які через роки опиняються в суді, намагаючись довести своє авторство технології, пов'язаної з алгоритмом Google Earth. Серіал переносить від Берліну 1990-х до Кремнієвої долини.
Що кажуть глядачі та критики: аудиторія Rotten Tomatoes дала серіалу 95%. Критики відзначали, що авторам вдалося зробити історію про бюрократичу суперечку справді захопливою.
"Код на мільярд доларів": дивитись трейлер
"Клео"
Жанр: шпигунський трилер, кримінал, чорна комедія
Оцінка IMDb: 7,5
Берлінська стіна падає, колишня агентка Штазі виходить на свободу і вирішує з'ясувати, хто її зрадив і навіщо. А оскільки Клео – не та людина, яка надсилає колишнім колегам сердитий лист на електронну пошту, пошуки винних швидко перетворюються на криваву помсту.
Що кажуть критики та глядачі: загальний рейтинг критиків на Rotten Tomatoes – 96%, аудиторії – 69%. Перший сезон критики називали енергійним шпигунським трилером і навіть порівнювали його за настроєм із "Вбиваючи Єву".
"Клео": дивитись трейлер
"Халіфат"
Жанр: кримінальний, політичний і психологічний трилер
Оцінка IMDb: 8,2
Шведська агентка Фатіма отримує інформацію про підготовку теракту у Швеції. Паралельно серіал показує історію дівчини-підлітка, яка поступово потрапляє під вплив радикального середовища. Ці сюжетні лінії починають сходитися, а напруга – цілком неввічливо рости.
Це вже не серіал для легкого вечора з піцою та телефоном у руці. "Халіфат" важкий, напружений і місцями дуже некомфортний – але саме тому запам'ятовується.
Що кажуть критики та глядачі: особливо відзначають напругу та сильних жіночих персонажів. На Rotten Tomatoes глядачі хвалять серіал за реалістичну атмосферу, акторську гру та цікваий сюжет.
"Халіфат": дивитись трейлер
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