24 Канал зібрав менш популярні серіали Netflix, які легко проскролити повз. Можливо, серед них знайдеться саме той, заради якого ви абсолютно випадково не ляжете спати вчасно.

"Невинний"

Жанр: кримінальний трилер, драма, детектив

Оцінка IMDb: 7,8

Матео випадково вбиває людину під час бійки й потрапляє до в'язниці. Минають роки, чоловік нарешті намагається почати нормальне життя, знаходить кохання – і тут один телефонний дзвінок вирішує, що спокою з нього достатньо.

Що кажуть критики та глядачі: на Rotten Tomatoes у серіалу 100% від критиків і 78% від глядачів. Окремо хвалять побудову серій, де епізоди поступово відкривають секрети різних персонажів і складають їх в одну велику картинку.

"Невинний": дивитись трейлер

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"Любе дитя"

Жанр: трилер, кримінал, драма

Оцінка IMDb: 7,3

Жінці разом із маленькою дівчинкою вдається вирватися з моторошного полону. Здавалося б, найстрашніше позаду. Але її втеча несподівано повертає поліцію до справи про зникнення іншої жінки 13 років тому.

Що кажуть критики та глядачі: 100% критиків і 83% аудиторії Rotten Tomatoes оцінили серіал позитивно. TIME відзначав знайомі мотиви на кшталт "Загубленої" та "Кімнати", але водночас власні тривожні сюжетні повороти історії.

"Любе дитя": дивитись трейлер

"Код на мільярд доларів"

Жанр: драма, технологічний та юридичний трилер

Оцінка IMDb: 7,9

У центрі історії – двоє німецьких комп'ютерних геніїв, які через роки опиняються в суді, намагаючись довести своє авторство технології, пов'язаної з алгоритмом Google Earth. Серіал переносить від Берліну 1990-х до Кремнієвої долини.

Що кажуть глядачі та критики: аудиторія Rotten Tomatoes дала серіалу 95%. Критики відзначали, що авторам вдалося зробити історію про бюрократичу суперечку справді захопливою.

"Код на мільярд доларів": дивитись трейлер

"Клео"

Жанр: шпигунський трилер, кримінал, чорна комедія

Оцінка IMDb: 7,5

Берлінська стіна падає, колишня агентка Штазі виходить на свободу і вирішує з'ясувати, хто її зрадив і навіщо. А оскільки Клео – не та людина, яка надсилає колишнім колегам сердитий лист на електронну пошту, пошуки винних швидко перетворюються на криваву помсту.

Що кажуть критики та глядачі: загальний рейтинг критиків на Rotten Tomatoes – 96%, аудиторії – 69%. Перший сезон критики називали енергійним шпигунським трилером і навіть порівнювали його за настроєм із "Вбиваючи Єву".

"Клео": дивитись трейлер

"Халіфат"

Жанр: кримінальний, політичний і психологічний трилер

Оцінка IMDb: 8,2

Шведська агентка Фатіма отримує інформацію про підготовку теракту у Швеції. Паралельно серіал показує історію дівчини-підлітка, яка поступово потрапляє під вплив радикального середовища. Ці сюжетні лінії починають сходитися, а напруга – цілком неввічливо рости.

Це вже не серіал для легкого вечора з піцою та телефоном у руці. "Халіфат" важкий, напружений і місцями дуже некомфортний – але саме тому запам'ятовується.



Що кажуть критики та глядачі: особливо відзначають напругу та сильних жіночих персонажів. На Rotten Tomatoes глядачі хвалять серіал за реалістичну атмосферу, акторську гру та цікваий сюжет.

"Халіфат": дивитись трейлер

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