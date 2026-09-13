У цих серіалах голоси акторів підібрані бездоганно, а жарти та адаптація звучать максимально живо й невимушено, пише 24 Канал.

"Дивні дива"

Рейтинг IMDb – 8,7

У затишному провінційному містечку Гокінз 1980-х років за загадкових обставин безслідно зникає 12-річний хлопчик Вілл Баєрс. Його троє найближчих друзів починають власне небезпечне розслідування й натрапляють у лісі на мовчазну дівчинку з надприродними здібностями на ім'я Одинадцять. Разом підліткам доводиться протистояти секретній урядовій лабораторії та жахливим істотам з паралельного похмурого виміру.

"Дивні дива": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: оглядачі Rotten Tomatoes відзначають бездоганну ностальгійну атмосферу 80-х і детально прописані характери персонажів. Однак у пізніших сезонах критики дорікають шоуранерам за хронометраж епізодів.

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"Венздей"

Рейтинг IMDb – 8,0

Після чергового скандалу у звичайній школі похмуру та саркастичну Венздей Адамс відправляють до академії Невермор – закритого пансіонату для підлітків з надприродними здібностями. Дівчина планує втекти з навчального закладу першого ж дня, але її плани змінює серія жорстоких таємничих убивств у сусідньому містечку. Венздей береться самостійно розплутати клубок кривавих таємниць і водночас дізнається більше про темне минуле власних батьків.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: рецензенти Rotten Tomatoes захоплюються магнетичною грою Дженни Ортеґи, її гострими саркастичними репліками та візуальним стилем Тіма Бертона. Однак критики вказують на слабку детективну інтригу та надмірну схожість окремих епізодів на типові підліткові мелодрами.

"Бріджертони"

Рейтинг IMDb – 7,4

Сім'я Бріджертонів намагається вдало видати заміж своїх дітей, але кожен їхній крок прискіпливо оцінює таємнича авторка пліткарської газети леді Віслдаун. Її скандальні нотатки здатні за один ранок піднести дівчину на вершину слави або назавжди зруйнувати її репутацію в суспільстві. Це яскрава, пристрасна й естетична костюмована історія з розкішними бальними сукнями, сучасною музикою в класичному аранжуванні та гострими діалогами, які в українському дубляжі звучать неймовірно вишукано.

"Бріджертони": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes оглядачі вихваляють серіал за сміливе оновлення жанру костюмованої драми, фантастичну хімію між героями та свіжий погляд на історичні рамки. Проте окремі рецензенти дорікають проєкту за поверхневе розкриття соціальних тем і легковажне ставлення до історичної достовірності.

"Ферзевий гамбіт"

Рейтинг IMDb – 8,5

Втративши матір у 1950-х роках, Бет Гармон потрапляє до притулку. Там вона несподівано відкриває в собі феноменальний талант до шахів і швидко досягає успіхів у цьому жорсткому спорті. Однак головним випробуванням для Бет стає боротьба з власними психологічними травмами та залежностями, які загрожують знищити її кар'єру.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: оглядачі Rotten Tomatoes захоплюються акторською грою Ані Тейлор-Джой, елегантною візуальною естетикою 60-х та здатністю режисера зробити шахові партії напруженішими за будь-який бойовик. Водночас деякі рецензенти звертають увагу на дещо ідеалізоване зображення залежностей і передбачувану схему класичної спортивної драми, де головна героїня легко долає більшість перешкод на шляху до тріумфу.

Днями стримінгова платформа Netflix оновила рейтинг найпопулярніших серіалів в Україні.