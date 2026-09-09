Про найпопулярніші серіали Netflix в Україні за минулий тиждень – розповідає 24 Канал.

"Моя блискуча кар'єра", 1 сезон

Рейтинг IMDb – 7,0

Події розгортаються в мальовничій, але консервативній австралійській глибинці на зламі XIX і XX століть. Юна й талановита Сибілла прагне здобути творчу свободу та мріє реалізувати себе в письменництві. Однак родина наполягає на заміжжі заради фінансового порятунку, тож ставить дівчину перед вибором між безпечним майбутнім і власним покликанням. Не бажаючи коритися застарілим звичаям, героїня кидає виклик патріархальним нормам та обирає тернистий шлях до мрії.

"Моя блискуча кар'єра": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes проєкт отримав схвальні відгуки за глибину розкриття феміністичної теми, чарівну атмосферу епохи та витончену гру провідних акторів.

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"Ціна краси"

Рейтинг IMDb – 5,9

Дві абсолютно різні жінки з Атланти опиняються в центрі заплутаної кримінальної історії, яка руйнує їхні звичні світи. Одна з них важко зводить кінці з кінцями у стрипклубі та намагається вибратися зі злиднів, а інша керує багатомільйонною косметичною імперією. Їхні долі несподівано переплітаються через темні махінації, небезпечні родинні таємниці та наркотичний бізнес впливової родини. Тепер кожній із героїнь доведеться боротися за власну безпеку й право на гідне життя в безжальному заможному світі.

"Ціна краси": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять динамічність подій і яскраву гру провідних акторок. Однак водночас оглядачі критикують серіал за перевантаженість кліше, надмірну сенсаційність і раптові "сюжетні дірки".

"Смерть дружини пастора"

Рейтинг IMDb – 6,7

Документальний мінісеріал розповідає реальну трагічну історію Міки Міллер, дружини харизматичного пастора з Південної Кароліни. У квітні 2024 року жінку знайшли мертвою з вогнепальним пораненням у національному парку. Це сталося одразу після її тривожного дзвінка до служби 911 та подання документів на розлучення. Офіційно загибель Міки кваліфікували як самогубство, проте рідні та друзі оприлюднили факти багаторічного психологічного тиску та погроз з боку її чоловіка, Джона-Пола Міллера.

"Смерть дружини пастора": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes документальний проєкт отримав потужні схвальні відгуки (100% від аудиторії) за і тактовний підхід до надзвичайно складної теми домашнього аб'юзу. Водночас деякі оглядачі зауважують, що надмірна кількість відкритих запитань залишає гнітюче відчуття незавершеності серіалу.

"Зовнішні мілини", 5-й сезон

Рейтинг IMDb – 7,5

Події розгортаються на узбережжі Північної Кароліни, де чітко відчувається прірва між заможними відпочивальниками та місцевими підлітками-робітниками. Ватажок компанії місцевих юнаків Джон Бі випадково знаходить зачіпку, яка може пролити світло на таємниче зникнення його батька. Разом із друзями він вирушає на пошуки затонулого корабля з тоннами золота на борту, але незабаром на їхньому шляху з'являються небезпечні люди.

"Зовнішні мілини": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають серіал за шалену динаміку, яскравий візуал і пригодницький дух. Оглядачі вказують, що стрічка майстерно тримає інтригу та дарує ностальгійну літню атмосферу.

Серед інших найпопулярніших серіалів Netflix в Україні:

"Джентльмени";

"Я тебе відшукаю";

"Сейліш і Джордан Меттери";

"Зовнішні мілини", 1-й сезон;

"Моє життя з Волтерами";

"Теракт над Локербі".

Netflix також оприлюднив рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні за останній тиждень.