Про найпопулярніші фільми Netflix, які дивилися українці минулого тижня – розповідає 24 Канал.
"Шепотун"
Рейтинг IMDb – 6,2
Овдовілий письменник після трагічної втрати дружини намагається налагодити життя разом з маленьким сином у тихому провінційному містечку. Несподівано дитину викрадає невідомий, дії якого моторошно нагадують справи давно ув'язненого маніяка на прізвисько "Шепотун". Заради порятунку сина герой звертається по допомогу до свого відчуженого батька – досвідченого детектива у відставці. Разом вони розкривають похмурі сімейні таємниці та стикаються зі справжнім злом, яке весь цей час чекало поруч.
"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав гарні відгуки за моторошну атмосферу, напружений саундтрек і переконливу гру Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Критики зазначають, що стрічка впевнено тримає глядача в напрузі до самого фіналу, хоча часом і спирається на знайомі жанрові кліше трилерів про серійних убивць.
Grand Theft Auto: An Extended Look
Рейтинг IMDb – 7,1
Спеціальний документальний реліз занурює глядачів у процес створення найочікуванішої гри десятиліття та показує ексклюзивні кадри з віртуального штату Леоніда. Творці проєкту розкривають деталі розробки відкритого світу і тонкощів побудови сюжетних ліній головних героїв.
Grand Theft Auto: An Extended Look: дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають бездоганну візуальну якість матеріалу, динамічний монтаж і високу інформативність для фанатів франшизи. Критики наголошують, що стрічка майстерно підігріває ажіотаж навколо майбутнього релізу у листопаді.
"Загадкова жінка"
Рейтинг IMDb – 6,0
Луїза насолоджується спокійним життям на віддаленому данському острові разом зі своїм коханим чоловіком. Одного дня її світ руйнується, коли на порозі з'являється незнайомець і заявляє, що насправді вона – Гелен, спадкоємиця великої судноплавної імперії, яка безслідно зникла три роки тому. Жінка, яка страждає на амнезію щодо свого раннього життя, вирушає до Копенгагена з'ясувати правду й дізнається про існування законного чоловіка та сина.
"Загадкова жінка": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має схвальні коментарі за виразну акторську гру головної героїні. Оглядачі вказують, що фільм вдало маніпулює очікуваннями аудиторії, хоча повільний темп оповіді у середині хронометражу може випробувати терпіння частини глядачів.
"Мій найкращий друг, його дівчина і я"
Рейтинг IMDb – 5,4
Оллі впадає у відчай, коли його нерозлучний друг Маце зустрічає Ребекку й раптово скасовує їхню омріяну спільну подорож навколо світу. Переконаний, що товаришу просто затьмарили розум, хлопець вмовляє спільних друзів зруйнувати ці романтичні стосунки за будь-яку ціну. Однак нова обраниця виявляється винахідливою суперницею та оголошує Оллі відкриту війну характерів.
"Мій найкращий друг, його дівчина і я": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав хороші відгуки за дотепні діалоги, динамічний темп та яскраву хімію між головними героями. Критики зазначають, що картина пропонує легкий і сучасний погляд на класичну історію про випробування дружби дорослішанням.
"Останній дім"
Рейтинг IMDb – 5,5
Одного ранку звичайна родина виявляє, що їхній затишний будинок перетворився на смертельну пастку через таємничу природну аномалію. Усі вікна і двері раптово заблокувалися, до того ж зв'язок із зовнішнім світом зник. Залишившись у повній ізоляції з обмеженими запасами продуктів, рідні намагаються знайти порятунок у чотирьох стінах. Однак справжній жах починається тоді, коли разом з дощем за порогом з'являється невідома та смертоносна загроза.
"Останній дім": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: За даними сервісу Rotten Tomatoes, стрічка приваблює напруженою атмосферою та сильною грою акторів. Оглядачі відзначають вдале поєднання сімейної психологічної драми з елементами містичного горору про виживання.
Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:
- "Війна Чарлі Вілсона";
- "72 години";
- "КІЛЛХАУС";
- "Вторгнення";
- "На повну".
А якщо ж ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то пропонуємо ознайомитися з добіркою найпопулярніших стрічок в України.