Про найпопулярніші фільми Netflix, які дивилися українці минулого тижня – розповідає 24 Канал.

"Шепотун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовілий письменник після трагічної втрати дружини намагається налагодити життя разом з маленьким сином у тихому провінційному містечку. Несподівано дитину викрадає невідомий, дії якого моторошно нагадують справи давно ув'язненого маніяка на прізвисько "Шепотун". Заради порятунку сина герой звертається по допомогу до свого відчуженого батька – досвідченого детектива у відставці. Разом вони розкривають похмурі сімейні таємниці та стикаються зі справжнім злом, яке весь цей час чекало поруч.

"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав гарні відгуки за моторошну атмосферу, напружений саундтрек і переконливу гру Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Критики зазначають, що стрічка впевнено тримає глядача в напрузі до самого фіналу, хоча часом і спирається на знайомі жанрові кліше трилерів про серійних убивць.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Grand Theft Auto: An Extended Look

Рейтинг IMDb – 7,1

Спеціальний документальний реліз занурює глядачів у процес створення найочікуванішої гри десятиліття та показує ексклюзивні кадри з віртуального штату Леоніда. Творці проєкту розкривають деталі розробки відкритого світу і тонкощів побудови сюжетних ліній головних героїв.

Grand Theft Auto: An Extended Look: дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають бездоганну візуальну якість матеріалу, динамічний монтаж і високу інформативність для фанатів франшизи. Критики наголошують, що стрічка майстерно підігріває ажіотаж навколо майбутнього релізу у листопаді.

"Загадкова жінка"

Рейтинг IMDb – 6,0

Луїза насолоджується спокійним життям на віддаленому данському острові разом зі своїм коханим чоловіком. Одного дня її світ руйнується, коли на порозі з'являється незнайомець і заявляє, що насправді вона – Гелен, спадкоємиця великої судноплавної імперії, яка безслідно зникла три роки тому. Жінка, яка страждає на амнезію щодо свого раннього життя, вирушає до Копенгагена з'ясувати правду й дізнається про існування законного чоловіка та сина.

"Загадкова жінка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має схвальні коментарі за виразну акторську гру головної героїні. Оглядачі вказують, що фільм вдало маніпулює очікуваннями аудиторії, хоча повільний темп оповіді у середині хронометражу може випробувати терпіння частини глядачів.

"Мій найкращий друг, його дівчина і я"

Рейтинг IMDb – 5,4

Оллі впадає у відчай, коли його нерозлучний друг Маце зустрічає Ребекку й раптово скасовує їхню омріяну спільну подорож навколо світу. Переконаний, що товаришу просто затьмарили розум, хлопець вмовляє спільних друзів зруйнувати ці романтичні стосунки за будь-яку ціну. Однак нова обраниця виявляється винахідливою суперницею та оголошує Оллі відкриту війну характерів.

"Мій найкращий друг, його дівчина і я": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав хороші відгуки за дотепні діалоги, динамічний темп та яскраву хімію між головними героями. Критики зазначають, що картина пропонує легкий і сучасний погляд на класичну історію про випробування дружби дорослішанням.

"Останній дім"

Рейтинг IMDb – 5,5

Одного ранку звичайна родина виявляє, що їхній затишний будинок перетворився на смертельну пастку через таємничу природну аномалію. Усі вікна і двері раптово заблокувалися, до того ж зв'язок із зовнішнім світом зник. Залишившись у повній ізоляції з обмеженими запасами продуктів, рідні намагаються знайти порятунок у чотирьох стінах. Однак справжній жах починається тоді, коли разом з дощем за порогом з'являється невідома та смертоносна загроза.

"Останній дім": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: За даними сервісу Rotten Tomatoes, стрічка приваблює напруженою атмосферою та сильною грою акторів. Оглядачі відзначають вдале поєднання сімейної психологічної драми з елементами містичного горору про виживання.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Війна Чарлі Вілсона";

"72 години";

"КІЛЛХАУС";

"Вторгнення";

"На повну".

А якщо ж ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то пропонуємо ознайомитися з добіркою найпопулярніших стрічок в України.