О самых популярных фильмах Netflix, которые смотрели украинцы на прошлой неделе, – рассказывает 24 Канал.

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель после трагической потери жены пытается наладить жизнь вместе с маленьким сыном в тихом провинциальном городке. Неожиданно ребенка похищает неизвестный, действия которого жутко напоминают дела давно заключенного в тюрьму маньяка по прозвищу "Шептун". Ради спасения сына герой обращается за помощью к своему отчужденному отцу – опытному детективу в отставке. Вместе они раскрывают мрачные семейные тайны и сталкиваются с настоящим злом, которое все это время ждало рядом.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за жуткую атмосферу, напряженный саундтрек и убедительную игру Роберта Де Ниро и Адама Скотта. Критики отмечают, что картина уверенно держит зрителя в напряжении до самого финала, хотя порой и опирается на знакомые жанровые клише триллеров о серийных убийцах.

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Grand Theft Auto: An Extended Look

Рейтинг IMDb – 7,1

Специальный документальный релиз погружает зрителей в процесс создания самой ожидаемой игры десятилетия и показывает эксклюзивные кадры из виртуального штата Леонида. Создатели проекта раскрывают детали разработки открытого мира и тонкости построения сюжетных линий главных героев.

Grand Theft Auto: An Extended Look: смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes отмечают безупречное визуальное качество материала, динамичный монтаж и высокую информативность для фанатов франшизы. Критики отмечают, что фильм мастерски подогревает ажиотаж вокруг предстоящего релиза в ноябре.

"Загадочная женщина"

Рейтинг IMDb – 6,0

Луиза наслаждается спокойной жизнью на отдаленном датском острове вместе со своим любимым мужем. Однажды ее мир рушится, когда на пороге появляется незнакомец и заявляет, что на самом деле она – Хелен, наследница большой судоходной империи, бесследно исчезнувшая три года назад. Женщина, страдающая амнезией в отношении своего раннего прошлого, отправляется в Копенгаген, чтобы выяснить правду, и узнает о существовании законного мужа и сына.

"Загадочная женщина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил положительные отзывы за выразительную игру главной героини. Обозреватели отмечают, что фильм удачно манипулирует ожиданиями аудитории, хотя медленный темп повествования в середине хронометража может испытать терпение части зрителей.

"Мой лучший друг, его девушка и я"

Рейтинг IMDb – 5,4

Олли впадает в отчаяние, когда его неразлучный друг Маце встречает Ребекку и внезапно отменяет их заветное совместное путешествие вокруг света. Убежденный, что другу просто затуманили ум, парень уговаривает общих друзей разрушить эти романтические отношения любой ценой. Однако новая избранница оказывается изобретательной соперницей и объявляет Олли открытую войну характеров.

"Мой лучший друг, его девушка и я": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за остроумные диалоги, динамичный темп и яркую химию между главными героями. Критики отмечают, что картина предлагает легкий и современный взгляд на классическую историю об испытаниях дружбы, связанных со взрослением.

"Последний дом"

Рейтинг IMDb – 5,5

Однажды утром обычная семья обнаруживает, что их уютный дом превратился в смертельную ловушку из-за таинственной природной аномалии. Все окна и двери внезапно заблокировались, к тому же связь с внешним миром исчезла. Оказавшись в полной изоляции с ограниченными запасами продуктов, родные пытаются найти спасение в четырех стенах. Однако настоящий ужас начинается тогда, когда вместе с дождем за порогом появляется неизвестная и смертоносная угроза.

"Последний дом": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: по данным сервиса Rotten Tomatoes, картина привлекает напряженной атмосферой и сильной игрой актеров. Обозреватели отмечают удачное сочетание семейной психологической драмы с элементами мистического хоррора о выживании.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Война Чарли Уилсона";

"72 часа";

"КИЛЛХАУС";

"Вторжение";

"На полную".

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