О самых популярных сериалах Netflix в Украине – рассказывает 24 Канал.

"Моя блестящая карьера", 1 сезон

Рейтинг IMDb – 7,0

События разворачиваются в живописной, но консервативной австралийской глубинке на рубеже XIX и XX веков. Юная и талантливая Сибилла стремится обрести творческую свободу и мечтает реализовать себя в литературе. Однако семья настаивает на замужестве ради финансового спасения, ставя девушку перед выбором между безопасным будущим и собственным призванием. Не желая подчиняться устаревшим обычаям, героиня бросает вызов патриархальным нормам и выбирает тернистый путь к мечте.

"Моя блестящая карьера": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes проект получил положительные отзывы за глубину раскрытия феминистской темы, очаровательную атмосферу эпохи и изящную игру ведущих актеров.

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"Красота в темных тонах"

Рейтинг IMDb – 5,9

Две совершенно разные женщины из Атланты оказываются в центре запутанной криминальной истории, которая разрушает их привычные миры. Одна из них с трудом сводит концы с концами в стрип-клубе и пытается выбраться из нищеты, а другая управляет многомиллионной косметической империей. Их судьбы неожиданно переплетаются из-за темных махинаций, опасных семейных тайн и наркобизнеса влиятельной семьи. Теперь каждой из героинь придется бороться за собственную безопасность и право на достойную жизнь в безжалостном мире богачей.

"Красота в темных тонах": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят динамичность событий и яркую игру ведущих актрис. Однако в то же время обозреватели критикуют сериал за перенасыщенность клише, чрезмерную сенсационность и неожиданные "сюжетные дыры".

"Смерть жены пастора"

Рейтинг IMDb – 6,7

Документальный мини-сериал рассказывает реальную трагическую историю Мики Миллер, жены харизматичного пастора из Южной Каролины. В апреле 2024 года женщину нашли мертвой с огнестрельным ранением в национальном парке. Это произошло сразу после ее тревожного звонка в службу 911 и подачи документов на развод. Официально смерть Мики квалифицировали как самоубийство, однако родные и друзья обнародовали факты многолетнего психологического давления и угроз со стороны ее мужа, Джона-Пола Миллера.

"Смерть жены пастора": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes документальный проект получил восторженные отзывы (100 % от аудитории) за тактичный подход к чрезвычайно сложной теме домашнего насилия. В то же время некоторые обозреватели отмечают, что чрезмерное количество открытых вопросов оставляет угнетающее ощущение незавершенности сериала.

"Внешние отмели", 5-й сезон

Рейтинг IMDb – 7,5

События разворачиваются на побережье Северной Каролины, где отчетливо ощущается пропасть между состоятельными отдыхающими и местными подростками-рабочими. Лидер компании местных юношей Джон Би случайно находит зацепку, которая может пролить свет на таинственное исчезновение его отца. Вместе с друзьями он отправляется на поиски затонувшего корабля с тоннами золота на борту, но вскоре на их пути появляются опасные люди.

"Внешние отмели": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают сериал за безумную динамику, яркую визуальную составляющую и дух приключений. Обозреватели отмечают, что сериал мастерски держит интригу и дарит ностальгическую летнюю атмосферу.

Среди других самых популярных сериалов Netflix в Украине:

"Джентльмены";

"Я тебя отыщу";

"Сейлиш и Джордан Меттери";

"Внешние отмели", 1-й сезон;

"Моя жизнь с Уолтерами";

"Теракт над Локерби".

Netflix также обнародовал рейтинг самых популярных фильмов в Украине за последнюю неделю.