Когда терпение иссякло: 5 напряженных сериалов о женской мести, от которых невозможно оторваться

Говорят, что месть – это блюдо, которое подают холодным, и героини нашей подборки хорошо в этом разбираются. Когда обидчики полагают, что их поступки останутся безнаказанными, женщины берут ситуацию в свои руки.

24 Канал собрал лучшие остросюжетные сериалы о расплате по версии критиков, которые стоит добавить в свой список просмотра.

"Слава" (2022 – 2023)

Рейтинг IMDb – 8,2

Из-за жестоких издевательств со стороны богатых одноклассников юная Мун Дон Ин бросила школу. Со временем она повзрослела и тщательно продумала план возмездия для каждого обидчика. Главная героиня устроилась учительницей к дочери своего главного школьного врага и начала шаг за шагом разрушать идеальные жизни бывших мучителей.

"Слава": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели на Rotten Tomatoes отмечают психологическую глубину драмы и безупречный темп развития событий. Рецензент издания San Francisco Chronicle выделил сильную и сдержанную игру Сон Хе Ге и подчеркнул, что сериал показывает честное и пугающее исследование травмы без дешевых клише.

"Большая маленькая ложь" (2017–2019)

Рейтинг IMDb – 8,4

Несколько состоятельных матерей живут в спокойном городке, но загадочное убийство на школьном балу внезапно разрушает их покой. У всех них есть грязные семейные тайны, они терпят насилие в семье и подозревают друг друга. В конце концов женщины объединяют усилия, чтобы защитить свои семьи и наказать общего врага.

"Большая маленькая ложь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes критики единодушно хвалят блестящий актерский состав во главе с Николь Кидман и Риз Уизерспун. Обозреватель газеты The New York Times отметил остроумный сценарий и мастерское разоблачение лицемерия высшего класса.

"Почему женщины убивают" (2019 – 2021)

Рейтинг IMDb – 8,3

Сюжет сериала разворачивается вокруг трех женщин, которые жили в одном поместье в разные эпохи: в 1960-х, 1980-х и 2019 году. Каждая из них сталкивается с изменой и ложью со стороны мужа. Все три героини выбирают радикальные способы мести, поэтому каждая история неизбежно заканчивается роковой развязкой.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes отмечают блестящий черный юмор, роскошную работу художников по костюмам и непредсказуемые сюжетные повороты сериала.

"Убивая Еву" (2018 – 2022)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сотрудница британской разведки Ева получает задание найти дерзкую и талантливую киллершу Вилланель. Между двумя сильными женщинами мгновенно вспыхивает опасная взаимная одержимость. Впоследствии обычное расследование выходит из-под контроля, и героини начинают опасную охоту друг на друга.

"Убивая Еву": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes критики высоко оценили нестандартный авторский почерк Фиби Уоллер-Бридж и взрывную химию между Сандрой О и Джоди Комер.

Если вы уже видели эти проекты и ищете другие фильмы о сильных героинях, то предлагаем ознакомиться еще с несколькими достойными внимания релизами, которые будут держать в напряжении до последнего кадра.