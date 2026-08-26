24 Канал зібрав найкращі гостросюжетні серіали про розплату за версією критиків, які варто додати до свого списку перегляду.

"Слава" (2022 – 2023)

Рейтинг IMDb – 8,2

Через жорстокі знущання багатих однокласників юна Мун Дон Ин кинула школу. З часом вона подорослішала й ретельно продумала план відплати для кожного кривдника. Головна героїня влаштувалася вчителькою доньки свого головного шкільного ворога та почала крок за кроком руйнувати ідеальні життя колишніх мучителів.

"Слава": дивіться трейлер серіалу онлайн

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Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають психологічну глибину драми та бездоганний темп розгортання подій. Рецензент видання San Francisco Chronicle виокремив сильну та стриману гру Сон Хе Гьо і наголосив, що серіал показує чесне й моторошне дослідження травми без дешевих кліше.

"Велика маленька брехня" (2017 – 2019)

Рейтинг IMDb – 8,4

Кілька заможних матерів живуть у спокійному містечку, але загадкове вбивство на шкільному балу раптово руйнує їхній спокій. Усі вони мають брудні сімейні таємниці, терплять домашнє насильство й підозрюють одна одну. Зрештою жінки об'єднують зусилля, щоб захистити свої родини та покарати спільного ворога.

"Велика маленька брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики одностайно хвалять блискучий акторський склад на чолі з Ніколь Кідман і Різ Візерспун. Оглядач газети The New York Times підкреслив гострий сценарій і майстерне викриття лицемірства вищого класу.

"Чому жінки вбивають" (2019 – 2021)

Рейтинг IMDb – 8,3

Сюжет серіалу розгортається навколо трьох жінок, які мешкали в одному маєтку в різні епохи: у 1960-х, 1980-х та 2019 році. Кожна з них стикається зі зрадою та брехнею чоловіка. Усі три героїні обирають радикальні способи помсти, тому кожна історія неминуче завершується фатальною розв'язкою.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі Rotten Tomatoes наголошують на блискучому чорному гуморі, розкішній роботі художників із костюмів та непередбачуваних сюжетних поворотах серіалу.

"Вбиваючи Єву" (2018 – 2022)

Рейтинг IMDb – 8,1

Співробітниця британської розвідки Єва отримує завдання знайти зухвалу й талановиту кілерку Віланель. Між двома сильними жінками миттєво спалахує небезпечна взаємна одержимість. Згодом звичайне розслідування виходить з-під контролю, і героїні починають небезпечне полювання одна на одну.

"Вбиваючи Єву": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики високо оцінили нестандартний авторський почерк Фібі Воллер-Брідж та вибухову хімію між Сандрою О та Джоді Комер.

Якщо ви вже бачили ці проєкти й шукаєте інші фільми про сильних героїнь, то пропонуємо ознайомитися ще з кількома вартими уваги релізами, що триматимуть у напрузі до останнього кадру.