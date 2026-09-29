Убийства, загадки и харизматичные герои: 5 сериалов для долгих вечеров
Если для идеального вечера вам нужны не романтика и свечи, а труп, загадочная зацепка и детектив со сложным характером –, то эта подборка для вас. Здесь есть все: криминалисты, ФБР, судебные антропологи, искусственный интеллект и преступники, которые почему-то всегда оставляют именно тот волосок, который все испортит.
24 Канал подготовил подборку детективных сериалов, которые наверняка вас заинтересуют.
"CSI: Место преступления"
Годы: 2000–2015
IMDb: 7,7
Команда криминалистов из Лас-Вегаса раскрывает преступления с помощью ДНК, отпечатков и микроскопических улик. После просмотра этого сериала любая пылинка на полу начинает выглядеть подозрительно.
Что говорят критики: они хорошо приняли старт сериала: 92% на Rotten Tomatoes. Хвалили стиль, мрачные дела и Уильяма Петерсена, хотя некоторым было слишком много анатомических подробностей крупным планом.
"CSI: Место преступления": смотреть трейлер
"Подозреваемый"
Годы: 2011–2016
IMDb: 8,5
Миллиардер создает систему, способную предсказывать преступления, но не указывающую, кто жертва, а кто преступник. Поэтому он объединяется с бывшим агентом ЦРУ и начинает спасать людей до того, как все пойдет очень плохо.
Что говорят критики: первый сезон критики оценили сдержанно, но дальше сериал буквально набрал обороты: несколько следующих сезонов имеют 100% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили
"Подозреваемый": смотреть трейлер
"Закон и порядок: Специальный корпус"
Год выхода: 1999
IMDb: 8,1
Оливия Бенсон и ее команда расследуют самые тяжкие преступления Нью-Йорка. Сериал выходит уже столько лет, что Бенсон, кажется, видела абсолютно все.
Что говорят критики: первый сезон имеет 75% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили Мариску Харгитей и напряженные сюжеты, хотя отмечали, что сериал затрагивает очень тяжелые темы и иногда перегибает палку с драмой.
"Закон и порядок: Специальный корпус": смотреть трейлер
"Белый воротничок"
Годы: 2009–2014 IMDb: 8,2
Гениальный мошенник Нил Кефри выходит из тюрьмы, чтобы помогать ФБР ловить других аферистов. Половину проблем он решает умом, другую – харизмой и идеальным костюмом.
Что говорят критики: У сериала 96% на Rotten Tomatoes. Критики особенно хвалили химию между Мэттом Бомером и Тимом Декеем, легкий юмор и быстрый темп.
"Белый воротничок": смотреть терьер
"Кости"
Годы: 2005–2017
IMDb: 7,8
Судебный антрополог Темперанс Бреннан помогает ФБР раскрывать преступления по останкам жертв. Она доверяет науке, агент Бут – интуиции. А зрители на протяжении 12 сезонов наблюдают еще и за их химией.
Что говорят критики: общий рейтинг сериала на Rotten Tomatoes – 86%. Критики хвалили Эмили Дешанель, Дэвида Бореаназа и необычный формат, хотя первый сезон считали немного неровным.
"Кости": смотреть трейлер
Также не пропустите эту подборку увлекательных мистических сериалов.