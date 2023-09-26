5 лучших сериалов всех времен по версии IGN

Вебсайт IGN поделился списком лучших сериалов, которыми можно наслаждаться в эти длинные теплые осенние вечера. Лидером рейтинга стала американская драма "Прослушка", выпущенная в 2002 году.

На втором месте оказался ситком "Симпсоны", а третью позицию занял сериал "Пуститься берега". Выберите идеальное шоу для себя и пригласите друзей на настоящий киносеанс дома!

Кстати говоря Готовьте попкорн: 5 комедий о спортивных соревнованиях для идеальных выходных с друзьями

Лучшие сериалы всех времен по версии IGN

"Прослушка" / The Wire

Годы: 2002 – 2008

Количество сезонов: 5

Жанр: драма

В ролях: Доминик Вест, Джон Доман, Идрис Эльба, Фрэнки Фейзон и другие.

Основная идея сериала частично базируется на собственном опыте Эда Бернса, который был другом Дэвида Саймона и соавторов проекта. Эд Бернс работал в отделе убийств местной полиции Балтимора, где и происходит значительная часть событий в сериале, и участвовал в длительных расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и использованием прослушивающих устройств (известных как "провода").

Favbet гарантирует яркие эмоции и приглашает вас погрузиться в увлекательный мир игр, чтобы сделать ваш отдых незабываемым. Теперь вам не нужно тратить время на мысли, как организовать развлечения, поскольку Favbet уже подготовил все для вас.

Каждый сезон "Прослушки" посвящен различным аспектам жизни города Балтимор, включая наркоторговлю, работу морских портов, городское управление и бюрократию, систему образования и журналистику.

"Прослушка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Симпсоны" / The Simpsons

Годы: 1989 – до сих пор

Количество сезонов: 34

Жанр: приключения, комедия ситуаций, сатира, черный юмор

Роли озвучивали: Дэн Кастелланета, Джулия Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Генк Азария и другие.

Телесериал "Симпсоны" стал одной из самых известных и продолжительных анимационных программ в мире. Основной сюжет сериала вращается вокруг семьи Симпсонов, состоящей из отца Гомера, матери Мардж, их детей Барта, Лизы и маленькой Мэгги, а также многочисленных других персонажей, живущих в придуманном городе Спрингфилд.

Сериал создан Мэттом Грейнингом и дебютировал в 1989 году.

"Симпсоны": смотрите онлайн лучшие сцены с первого сезона

"Пуститься берега" / Breaking Bad

Годы: 2008 – 2013

Количество сезонов: 5 сезонов

Жанр: драма, криминал, триллер

​ В ролях: Брайан Кренстон, Аарон Пол, Анна Ганн, Дин Норрис, Боб Оденкерк и другие.

Этот американский телесериал вышел в эфир в 2008 году и завершился в 2013 году. Сериал получил многочисленные награды, включая премии Эмми, и завоевал большое количество поклонников во всем мире, став одним из самых влиятельных и культовых телесериалов в истории телевидения.

Сюжет фокусируется на Уолтере Уайт, преподавателе химии в средней школе, которому диагностировали рак легких. Из страха за будущее своей семьи и недостаточной финансовой поддержкой, Уолтер решает перейти на преступный путь. Он начинает производить и продавать метамфетамин, один из сильнейших наркотиков.

"Пуститься берега": смотрите трейлер

"Совершенно секретно" / The X Files

Годы: 1993 – 2002, 2016 – 2018

Количество сезонов: 11

Жанр: фантастика, криминал, драма, детектив, триллер

​ В ролях: Дэвид Духовны, Джиллиан Андерсон и другие.

Сериал "Совершенно секретно" вышел в эфир в 1993 году и завершился в 2002 году, а затем был восстановлен в 2016 году для сезона-минисериала и продолженного в 2018 году.

Основные герои сериала – Фокс Малдер и Дана Скалли. Малдер – агент ФБР, специализирующийся на исследовании необычных и паранормальных явлений. Скалли – врач, присоединяющийся к Малдеру как его партнер. Вместе они расследуют самые разные сверхъестественные явления, в том числе дела о невыясненных преступлениях, посягательствах на инопланетян, конспирологические теории и другие загадочные события.

Сериал получил широкую огласку и стал важным шагом в популяризации жанра научной фантастики на телевидении.

"Совершенно секретно": смотрите онлайн трейлер сериала

"Твин Пикс" / Twin Peaks

Годы: 1990 – 1991, 2016

Количество сезонов: 3

Жанр: мистически-детективный триллер

​ В ролях: Кайл Маклаклен, Шерилин Фенн, Лара Флинн Бойл, Майкл Онткин, Медхен Эмик и другие.

"Твин Пикс" – это американский телесериал, созданный Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Сериал вышел в 1990 году и завершился в 1991 году, затем был восстановлен в 2016 году для третьего сезона.

Главная история разворачивается вокруг расследования убийства Лоры Палмер, молодой женщины, найденной мертвой в небольшом городке Твин Пикс, штат Вашингтон. Главный герой – агент Федерального Бюро Расследований (ФБР) Дэйл Купер, прибывающий в город, чтобы помочь местной полиции в расследовании этого преступления. Однако расследование раскрывает многочисленные тайны и загадочные события, связанные с жителями Твин Пикс, и обнаруживает, что этот город скрывает многие секреты.

"Твин Пикс": смотрите онлайн трейлер сериала