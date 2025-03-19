Кино 24 собрало одни из лучших шпионских сериалов, которые обязательно следует посмотреть ценителям жанра. Здесь захватывающие сюжеты, что интригуют и заставляют следить за экраном до последней минуты.

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"Маленькая барабанщица"

События мини-сериала разворачиваются в 1979 году. Агент израильской разведки Бекер получает приказ завербовать талантливую английскую актрису Чарли. Девушка знакомится с Бекером на отдыхе в Греции и даже не подозревает, что мужчина на самом деле в ней не заинтересован. Чарли взамен ждет участие в заговоре с целью уничтожить врага.

"Маленькая барабанщица": смотрите трейлер онлайн

"Ночной администратор"

В Уайтхолле и Вашингтоне расположены две разведывательные организации, между которыми существует альянс. Работница британской разведки Берр нанимает бывшего солдата Джонатана Пайна. Он должен отправиться в синдикат по торговле оружием, чтобы втереться в доверие у торговца оружием, его девушки и их помощника.

"Ночной администратор": смотрите трейлер онлайн

"Родина"

В центре сюжета сериала – морской пехотинец Николас Броуди, который без вести пропал в 2003 году. Мужчину, которого уже считали погибшим, находят во время рейда на квартире врага. Агент ЦРУ Кэрри Мэтисон считает, что Броуди завербовали террористы, которые хотят, чтобы тот вернулся в США и совершил террористический акт. Но правительство страны и общество имеет другое мнение: Броуди – герой войны.

"Родина": смотрите трейлер онлайн

"24 часа"

Шеф элитного подразделения Джек Бауэр должен осуществить практически невозможное задание всего за сутки – 24 часа. Опередить убийство кандидата в президенты, найти предателя в своем отделе и отыскать дочь, которую подло похитили. Триллер демонстрируется в реальном времени - каждая минута соответствует минуте в жизни героя.

"24 часа": смотрите трейлер онлайн

"Шпионка"

Сидни – опытная шпионка, которая умело перевоплощается в разные образы и выполняет различные задания по всему миру. Она работает на секретную организацию, которая борется с преступностью. Вдруг Синди обнаруживает, что руководство ее обманывало. А когда шпионка начинает сотрудничать с ЦРУ, на поверхность всплывает еще один потрясающий факт.

"Шпионка": смотрите трейлер онлайн