Лучше бы они остались дома: триллеры, от которых кровь стынет в жилах

Казалось бы, что может пойти не так на обычном ужине с друзьями? Как оказалось, абсолютно все. Особенно если среди гостей есть психопаты, странные родственники или люди, скрывающие нечто гораздо страшнее неудачного десерта.

24 Канал собрал 5 непредсказуемых триллеров, в которых обычные посиделки превращаются в борьбу за выживание. После просмотра вы, вероятно, дважды подумаете, прежде чем принять очередное приглашение на ужин.

"Связь", 2013

Жанр: фантастика, психологический триллер.

IMDb: 7,1

Восемь друзей собираются на ужин, пока над Землей пролетает загадочная комета. Внезапно пропадает электричество, а вокруг начинают происходить вещи, которые невозможно объяснить. Обычная вечеринка превращается в головоломку, где даже самым близким друзьям не стоит доверять.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм имеет 89% положительных рецензий. Кинокритик Мэтт Золлер Сайтц в своей рецензии для RogerEbert отметил изобретательность создателей, которым удалось создать увлекательную фантастическую историю с минимальным бюджетом.



"Связь": смотреть трейлер

"Приглашение", 2015

Жанр: детектив, психологический триллер.

IMDb: 6,6

Мужчина получает приглашение на ужин от бывшей жены. Сначала все выглядит вполне прилично: старые знакомые, разговоры и вино. Однако хозяева ведут себя все страннее, а гости начинают подозревать, что оказались здесь не случайно.

Что говорят критики: Фильм получил 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики хвалят постепенное нарастание напряжения и неожиданную развязку. Обозревательница Сьюзан Влощина на RogerEbert.com подчеркнула, что этот психологический триллер лучше смотреть, ничего не зная о его сюжетных сюрпризах.



"Приглашение": смотреть трейлер

"Меню", 2022

Жанр: черная комедия, триллер, ужасы.

IMDb: 7,1

Молодая пара отправляется на отдаленный остров, чтобы поужинать в элитном ресторане. Знаменитый шеф-повар подготовил для гостей особое меню. Правда, никто не предупредил, что некоторые блюда могут стоить им жизни.

Что говорят критики: Фильм имеет 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозревательница Кристи Лемир в рецензии для RogerEbert.com похвалила острые диалоги, визуальную составляющую и актерскую игру, хотя отметила, что финал уступает интригующему началу.



"Меню": смотреть трейлер

"Игра в прятки", 2019

Жанр: ужасы, триллер, черная комедия.

IMDb: 6,9

Грейс выходит замуж за мужчину из чрезвычайно богатой семьи. Однако вместо романтической первой брачной ночи ее ждет семейная традиция – игра в прятки. Проблема лишь в том, что родственники вооружены, а проигрыш означает смерть. Словом, знакомство со свекровью могло бы сложиться и лучше.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 89% положительных рецензий. Критики отмечают черный юмор и сатиру на богачей. В то же время Скаут Тафоя в рецензии для RogerEbert.com особо выделил игру Самары Вивинг, хотя и счел, что социальная сатира могла бы быть острее.



"Игра в прятки": смотреть трейлер

"Кто ты внутри", 2024

Жанр: фантастика, детектив, триллер.

IMDb: 6,6

Компания давних друзей собирается на вечеринку перед свадьбой. Внезапно появляется бывший однокурсник с загадочным чемоданом и предлагает необычную игру. Невинное развлечение быстро выходит из-под контроля, а гости начинают раскрывать неприятные секреты друг друга.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 80% положительных рецензий. Обозреватели восхищаются оригинальной концепцией и стильным исполнением. В частности, критик Джон Ньюджент из Empire назвал картину изобретательным переосмыслением историй об обмене телами. Другие оценки можно найти на Metacritic.

"Кто ты внутри": смотреть трейлер

Ну и еще порция " триллеров на вечер " – неизменная классика 90-х.