3 лучших сериала о сфабрикованных авариях и инсценировках смерти, которые быстро затягивают

Режиссеры обожают играть с разумом своих зрителей и создавать запутанные детективные истории о грандиозных махинациях. Иногда ужасная авиакатастрофа или внезапная гибель ключевого персонажа оказывается лишь гениально спланированным спектаклем для достижения корыстных целей.

24 Канал подготовил подборку захватывающих триллеров, герои которых искусно манипулируют фактами, организуют фальшивые несчастные случаи и симулируют собственную смерть ради мести или спасения.

"Отправление"

Рейтинг IMDb – 6,8

Опытная следовательница Кендра Малли берется за дело о таинственном исчезновении пассажирского лайнера над Атлантическим океаном. В ходе расследования она раскрывает масштабный заговор и понимает, что трагедию искусственно спланировала группа влиятельных лиц. Главной героине предстоит найти настоящих преступников, которые организуют подставные катастрофы ради политической и финансовой выгоды.

"Отправление": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную атмосферу напряжения и блестящую игру Арчи Панджаби. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за чрезмерную запутанность сюжетных линий в финале и недостаточное раскрытие характеров второстепенных персонажей.

"Кроличья нора"

Рейтинг IMDb – 7,4

Частный шпион Джон Вир виртуозно создает иллюзии и подстраивает фальшивые ситуации для манипуляций на финансовых рынках. Однажды могущественные враги подставляют его, обвиняют в инсценированном убийстве и заставляют бежать от полиции. Теперь Вир должен использовать все свои навыки обмана, чтобы разоблачить теневую организацию, которая контролирует страну с помощью инсценированных трагедий и подделки электронных данных.

"Кроличья нора": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают динамичное развитие событий и харизматичное возвращение Кифера Сазерленда на экраны. В то же время киноэксперты критикуют картину за быстрый темп повествования.

"Месть"

Рейтинг IMDb – 7,8

Молодая девушка Аманда Кларк приезжает в богатый городок под вымышленным именем. Она хочет уничтожить влиятельную семью Грейсонов, которые когда-то несправедливо обвинили ее отца в организации теракта. Ради справедливости героиня тщательно инсценирует несчастные случаи, манипулирует уликами и заставляет врагов уничтожать друг друга. В ходе этой жестокой игры ключевым персонажам приходится неоднократно инсценировать собственную смерть, чтобы переиграть соперников и избежать правосудия.

"Месть": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают роскошную визуальную эстетику сериала и захватывающее противостояние Эмили ВанКемп и Мэделин Стоу. В то же время киноэксперты критикуют сериал за слишком мелодраматические повороты в поздних сезонах.

А если вы хотите пощекотать себе нервы и ищете сериалы о жутких медицинских экспериментах и манипуляциях с человеческим сознанием, то мы подготовили для вас особую подборку фильмов на вечер.