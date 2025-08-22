За годы своей независимости украинские кинотворцы создали настоящую коллекцию шедевров нашего кинематографа. В эту подборку вошли как и старые украинские фильмы, так и современные анимационные ленты и исторические драмы.

Очевидно, невозможно рассказать о каждой из этих лент, однако в нашем материале Кино 24 мы собрали несколько украинских фильмов, которые, стоит считать киноисториями, сформировавших лицо украинского кино после 1991 года.

Какие украинские фильмы времен независимой Украины стали лучшими?

"Земля голубая, будто апельсин"

Это документальная лента украинского режиссера Ирины Цилык. Премьера состоялась в 2020 году. Кинокритики считают, что это одна из тех документальных лент в Украине, которую с технической и художественной точки зрения можно считать на уровне с лучшими международными кинопроектами. Более того, фильм "Земля голубая, будто апельсин" вошел в список 100 лучших фильмов истории украинского кино и занял 34-ю позицию.

Лента была отмечена на многих международных престижных кинопремиях, среди которых даже награда на кинофестивале "Sundance Film Festival".

"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет ленты разворачивается вокруг семьи, которая живет в "красной" зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже не первый год. Это уже их обыденность. 36-летняя главная героиня Анна воспитывает четверых детей. И их жизнь сопровождается постоянными обстрелами и взрывами. Но вместе с тем семья оставляет в себе самое главное: любовь друг к другу и к жизни. Они продолжают строить свою жизнь, наполнять его музыкой и снимать фильмы даже во время страшной войны.

"Тени забытых предков"

Легендарные "Тени забытых предков" Сергея Параджанова – это экранизация одноименной повести Михаила Коцюбинского. Хотя ленту сняли еще до Независимости Украины, в 1964 году, однако весной 2025 года ее снова выпустили в украинских кинотеатрах.

Ни для кого не секрет, что это гениальный украинский фильм, в котором внимания заслуживает каждый кадр. Это не просто история о неземной любви, но и история об Украине и ее настоящей сущности. Лента также вошла в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино и вполне заслуженно занимает в нем первое место.

"Тени забытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Довбуш"

Фильм "Довбуш" – это работа украинского режиссера Олеся Санина. Историческая драма, в основе которой история Олексы Довбуша. Известно, что эту историческую киноисторию снимали еще до полномасштабного вторжения в Украину, и она является одной из самых кассовых лент.

Все зрители отмечают качественную операторскую работу и невероятные пейзажи наших украинских Карпат. Кроме того, изрядно поразили захватывающие экшн-сцены, динамичный сюжет, а также отличное качество костюмов, декораций и реалистичность изображения того времени.

После просмотра, едва ли не каждый зритель отмечает, что это один из лучших и качественных украинских фильмов. Поэтому, если вы в поиске ленты, которую стоит посмотреть накануне Дня Независимости, "Довбуш" станет отличным вариантом.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Киборги"

Пожалуй, нет украинца, который бы не знал о ленте "Киборги". Это работа Ахтема Сеитаблаева по сценарию Натальи Ворожбит об обороне Донецкого аэропорта во время войны на Донбассе. Кинолента также вошла в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Кроме этого, "Киборги" имеют большие рейтинги IMDb – 7,8/10, а в украинской кинематографической базе – 9,3/10.

"Киборги": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Оскароносный украинский документальный фильм режиссера Мстислава Чернова. Лента, которая в 2024 году объединила сердца всех украинцев, что болели за нашу победу на самой престижной кинопремии в мире.

Это задокументированная история о российской осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мавка. Лесная песня"

Еще одной украинской, правда, анимационной лентой, которая точно стала одной из лучших во времена независимой Украины, стала "Мавка. Лесная песня". Премьера состоялась 2 марта 2023 года.

Сразу после выхода фильм установил несколько национальных рекордов. Он стал одним из самых кассовых кинопроектов и вошел в 20 самых успешных лент за всю историю кинопроката в Украине.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Мавка рассказывает о противостоянии двух миров: человеческого и лесного. История о том, что большая любовь способна творить настоящие чудеса. А также о том, что "единственная магия, которую мы, люди, имеем – это любовь".