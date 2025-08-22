За роки своєї незалежності українські кінотворці створили справжню колекцію шедеврів нашого кінематографа. У цю добірку увійшли як і старі українські фільми, так і сучасні анімаційні стрічки та історичні драми.

Очевидно, неможливо розповісти про кожну з цих стрічок, однак у нашому матеріалі Кіно 24 ми зібрали декілька українських фільмів, які, варто вважати кіноісторіями, що сформували обличчя українського кіно після 1991 року.

Які українські фільми часів незалежної України стали найкращими?

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Це документальна стрічка української режисерки Ірини Цілик. Прем'єра відбулась у 2020 році. Кінокритики вважають, що це одна із тих документальних стрічок в Україні, яку з технічного та художнього погляду можна вважати на рівні з найкращими міжнародними кінопроєктами. Ба більше, фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" увійшов у список 100 найкращих фільмів історії українського кіно та посів 34-ту позицію.

Стрічка була відзначена на багатьох міжнародних престижних кінопреміях, серед яких навіть нагорода на кінофестивалі "Sundance Film Festival".

"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет стрічки розгортається навколо сім'ї, яка живе в "червоній" зоні Донбасу, де воєнні дії тривають вже не перший рік. Це вже їхня буденність. 36-річна головна героїня Ганна виховує чотирьох дітей. І їхнє життя супроводжується постійними обстрілами та вибухами. Але разом з тим сім'я залишає в собі найголовніше: любов одне до одного та до життя. Вони продовжують будувати своє життя, наповнювати його музикою та знімати фільми навіть під час страшної війни.

"Тіні забутих предків"

Легендарні "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова – це екранізація однойменної повісті Михайла Коцюбинського. Хоча стрічку зняли ще до Незалежності України, у 1964 році, однак навесні 2025 року її знову випустили в українських кінотеатрах.

Ні для кого не секрет, що це геніальний український фільм, у якому уваги заслуговує кожен кадр. Це не просто історія про неземне кохання, а й історія про Україну та її справжню сутність. Стрічка також увійшла до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно та цілком заслужено займає в ньому перше місце.

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довбуш"

Фільм "Довбуш" – це робота українського режисера Олеся Саніна. Історична драма, в основі якої історія Олекси Довбуша. Відомо, що цю історичну кіноісторію знімали ще до повномасштабного вторгнення в Україні, і вона є однією із найкасовіших стрічок.

Усі глядачі відзначають якісну операторську роботу та неймовірні краєвиди наших українських Карпат. Окрім того, неабияк вразили захопливі екшн-сцени, динамічний сюжет, а також відмінна якість костюмів, декорацій та реалістичність зображення того часу.

Після перегляду, чи не кожен глядач зазначає, що це один із найкращих та найякісніших українських фільмів. Тож, якщо ви у пошуку стрічки, яку варто переглянути напередодні Дня Незалежності, "Довбуш" стане відмінним варіантом.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кіборги"

Мабуть, немає українця, який би не знав про стрічку "Кіборги". Це робота Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі. Кінострічка також увійшла в список 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Окрім цього, "Кіборги" мають великі рейтинги IMDb – 7,8/10, а в українській кінематографічній базі – 9,3/10.

"Кіборги": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

Оскароносний український документальний фільм режисера Мстислава Чернова. Стрічка, яка у 2024 році об'єднала серця усіх українців, що вболівали за нашу перемогу на найпрестижнішій кінопремії у світі.

Це задокументована історія про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавка. Лісова пісня"

Ще однією українською, щоправда, анімаційною стрічкою, яка точно стала однією із найкращих за часів незалежної України, стала "Мавка. Лісова пісня". Прем'єра відбулася 2 березня 2023 року.

Одразу після виходу фільм встановив декілька національних рекордів. Він став одним із найкасовіших кінопроєктів та увійшов до 20 найуспішніших стрічок за всю історію кінопрокату в Україні.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Мавка розповідає про протистояння двох світів: людського та лісового. Історія про те, що велика любов здатна творити справжні дива. А також про те, що "єдина магія, яку ми, люди, маємо – це любов".