24 Канал собрал лучшие исторические сериалы, что показывают истинную цену свободы и оставляют глубокий след в сердце каждого зрителя.

"И будут люди"

Рейтинг IMDb – 8,6

События сериала разворачиваются примерно в 1910 – 1930-х годах. Зритель имеет возможность окунуться в период Первой мировой войны, революции, прихода советской власти и крестьянских восстаний – и все это через призму судеб обычных людей. Каждый герой проживает свою историю: у кого-то зарождается любовь, у кого-то – предательство, кто-то борется за свое будущее, а кто-то просто пытается выжить. Каждая серия посвящена отдельным персонажам, но вместе их истории складываются в целостную картину жизни украинцев того времени.

"И будут люди": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватель издания "Детектор медиа" Андрей Кокотюха отметил колоссальное просветительское и идеологическое значение саги. В то же время автор обратил внимание на некоторую фрагментарность из-за быстрого исчезновения героев из сюжета, а также предостерег создателей от зацикленности на сугубо сельском быте, поскольку массовому зрителю не хватает сериалов о городских украинцах.

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"Век Якова"

Рейтинг IMDb – 7,6

Экранизация культового одноименного романа Владимира Лыса знакомит зрителей с судьбой простого волынского крестьянина Якова Платона. За сто лет жизни главный герой переживает польское господство, ужасы Второй мировой войны, советские репрессии и изнурительное противостояние в лесах Западной Украины. Личные трагедии переплетаются с кровавыми страницами истории, которые каждый раз заставляют мужчину делать трудный моральный выбор.

"Век Якова": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Владимир Войтенко для "Детектор медиа" отметил, что картина убедительно доказывает наличие в Украине харизматичных актеров, способных мастерски исполнять главные роли в чисто национальном кино без привлечения иностранных звезд.

"Кофе с кардамоном"

Рейтинг IMDb – 7,2

Изысканная костюмированная историческая драма переносит зрителя в галицкий Львов середины XIX века накануне революционной "Весны народов". Юная сирота Анна влюбляется в значительно старшего замужнего польского шляхтича Адама. Помимо бурной запретной страсти, сериал ярко освещает национальное пробуждение украинцев, языковые притеснения и нарастание освободительного движения в Австрийской империи.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Рецензент издания "Детектор медиа" Андрей Кокотюха назвал сериал качественной классической костюмированной мелодрамой, которая возвращает украинскую историю в поле массовой культуры. В то же время критик опровергает утверждения о феминистском характере истории, подчеркивая, что сюжет полностью подчинен патриархальным канонам жанра XIX века.

Кстати, на стриминговой платформе Netflix есть немало документальных фильмов о войне в Украине.