24 Канал зібрав найкращі історичні серіали, що показують справжню ціну свободи та залишають глибокий слід у серці кожного глядача.

"І будуть люди"

Рейтинг IMDb – 8,6

Події серіалу розгортаються приблизно у 1910 – 1930-х роках. Глядач має змогу зануритися в період Першої світової війни, революції, приходу радянської влади та селянських повстань – і все це крізь призму доль звичайних людей. Кожен герой проживає власну історію: у когось народжується кохання, у когось – зрада, хтось бореться за своє майбутнє, а хтось просто намагається вижити. Кожна серія зосереджена на окремих персонажах, але разом їхні історії складаються в цілісну картину життя українців того часу.

"І будуть люди": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядач видання "Детектор медіа" Андрій Кокотюха відзначив колосальне просвітницьке та ідеологічне значення саги. Водночас автор звернув увагу на певну фрагментарність через швидке зникнення героїв із сюжету, а також застеріг творців від зацикленості на суто сільському побуті, оскільки масовому глядачеві бракує серіалів про міських українців.

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"Століття Якова"

Рейтинг IMDb – 7,6

Екранізація культового однойменного роману Володимира Лиса знайомить глядачів із долею простого волинського селянина Якова Платона. За сто років життя головний герой проходить крізь польське панування, жахи Другої світової війни, радянські репресії та виснажливе протистояння в лісах Заходу України. Особисті трагедії переплітаються з кривавими сторінками історії, які щоразу змушують чоловіка робити важкий моральний вибір.

"Століття Якова": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Кінознавець Володимир Войтенко для "Детектор медіа" сказав, що стрічка переконливо доводить наявність в Україні харизматичних акторів, здатних майстерно тримати на собі головні ролі у питомо національному кіно без залучення іноземних зірок.

"Кава з кардамоном"

Рейтинг IMDb – 7,2

Вишукана костюмована історична драма переносить у галицький Львів середини XIX століття напередодні революційної "Весни народів". Юна сирота Анна закохується у значно старшого одруженого польського шляхтича Адама. Окрім бурхливої забороненої пристрасті, серіал яскраво висвітлює національне пробудження українців, мовні утиски та наростання визвольного руху в Австрійській імперії.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Рецензент видання "Детектор медіа" Андрій Кокотюха назвав серіал якісною класичною костюмованою мелодрамою, яка повертає українську історію в поле масової культури. Водночас критик спростовує заяви про феміністичність історії, наголошуючи, що сюжет цілковито підпорядкований патріархальним канонам жанру ХІХ століття.

До речі, на стримінговій платформі Netflix є чимало документальних фільмів про війну в Україні.