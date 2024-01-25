Именно такие сериалы мы собрали в новой подборке 24 Канала. Вас ждет просмотр невероятных историй, которые точно сделают этот вечер замечательным.

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Лучшие украинские мини-сериалы

"И будут люди"

Сериал, состоящий из 12 эпизодов, создан на основе романа Анатолия Димарова и рассказывает о важных событиях прошлого века. Каждый эпизод посвящен отдельному персонажу, который отображает жизнь украинского села в начале 1900-х годов.

Главные герои переживают ключевые исторические события того времени: Первую мировую войну, революцию, поражение УНР и приход большевиков к власти. Но вместе с тем, конечно, любовь.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сага"

В сериале освещены важнейшие этапы украинской истории XX века через призму повседневной жизни семьи Казаков. Герои пройдут через трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, событий Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдана. Однако Казаки сталкиваются не только с историческими событиями, но и с испытаниями чувств, показывая одновременно верность своей стране и семье.

"Сага": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Кофе с кардамоном"

Это драматическая история запретной любви между украинкой и польским шляхтичем, что разворачивается во Львове XIX века, в эпоху "Весны народов". Сериал создан по мотивам романа львовской писательницы Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона".

В этом сериале расскажут об отношениях молодой девушки, дочери священника, которая решила подружиться с гораздо старшим уже женатым шляхтичем. Их отношения, которые стали неожиданным поступком для XIX века, стали объектом глобального обсуждения, и главные герои сталкиваются с острым осуждением общества.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

"Век Якова"

Простому украинскому крестьянину, основному герою этого длительного путешествия жизнью, пришлось в течении своего долгого возраста пережить разное – и хорошее, о котором можно только мечтать, и то, чего бы даже врагу не пожелаешь.

Эта чрезвычайно романтическая драма любви Якова, сельского парня, началась еще во время польского владычества на Западе Украины и протянулась через все времена до наших дней. Она взята из реальных событий и правдивой истории.

"Век Якова": смотрите онлайн трейлер сериала

"Поймать Кайдаша"

Украинский телесериал в 12 сериях, создан по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", охватывает период с 2005 до 2014 года, в течение десятилетия в эпоху независимости Украины.

Его сюжет придает новое дыхание традиционной истории, поскольку сценаристка и продюсер Наталья Ворожбит решила перенести действие в современное время и добавить новые сюжетные линии. Основное содержание сериала крутится вокруг вечной проблемы взаимодействия между родителями и детьми.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала