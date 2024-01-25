Саме такі серіали ми зібрали у новій добірці 24 Каналу. Вас чекає перегляд неймовірних історій, які точно зроблять цей вечір чудовим.

Радимо Серіали про спорт на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Найкращі українські мінісеріали

"І будуть люди"

Серіал, що складається з 12 епізодів, створений на основі роману Анатолія Дімарова і розповідає про важливі події минулого століття. Кожен епізод присвячений окремому персонажу, який відображає життя українського села на початку 1900-х років.

Головні герої переживають ключові історичні події того часу: Першу світову війну, революцію, поразку УНР та прихід більшовиків до влади. Але разом з тим, звичайно, кохання.

"І будуть люди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сага"

У серіалі висвітлені найважливіші етапи української історії XX століття через призму повсякденного життя родини Козаків. Герої пройдуть через трагедії війн, революцій, Голодомору, сталінських репресій, окупації Києва у 1941 році, подій Чорнобиля, розпаду СРСР, проголошення Незалежності та Євромайдану. Однак Козаки стикаються не лише з історичними подіями, але й з випробуваннями почуттів, показуючи водночас вірність своїй країні та родині.

"Сага": дивіться онлайн трейлер серіалу

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Кава з кардамоном"

Це драматична історія забороненого кохання між українкою та польським шляхтичем, що розгортається у Львові XIX століття, в епоху "Весни народів". Серіал створений за мотивами роману львівської письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону".

У цьому серіалі розкажуть про стосунки молодої дівчини, дочки священника, яка вирішила подружитися з набагато старшим вже одруженим шляхтичем. Їхні відносини, які стали несподіваним вчинком для XIX століття, стали об'єктом глобального обговорення, і головні герої стикаються з гострим осудом суспільства.

"Кава з кардамоном": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Століття Якова"

Простому українському селянинові, основному герою цієї тривалої подорожі життям, довелося в перебігу свого довгого віку пережити різне – і добре, про яке можна лише мріяти, і те, чого б навіть ворогові не побажаєш.

Ця надзвичайно романтична драма кохання Якова, сільського парубка, розпочалася ще під час польського владарювання на Заході України та простяглася через усі часи до наших днів. Вона взята з реальних подій та правдивої історії.

"Століття Якова": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Спіймати Кайдаша"

Український телесеріал у 12 серіях, створений за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", охоплює період від 2005 до 2014 року, протягом десятиліття в епоху незалежності України.

Його сюжет надає нового дихання традиційній історії, оскільки сценаристка та продюсерка Наталка Ворожбит вирішила перенести дію в сучасний час і додати нові сюжетні лінії. Основний зміст серіалу крутиться навколо вічної проблеми взаємодії між батьками та дітьми.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу