Не "Мавкой" единственной: какие украинские мультфильмы уже показывали на больших экранах

Долгожданная "Мавка. Лесная песня" вышла в украинских кинотеатрах 2 марта. Какие мультфильмы показывали на больших экранах и понравились ли украинцам – читайте на Кино 24.

На фоне эпической премьеры анимационной ленты по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" мы собрали 5 мультфильмов, достойных вашего внимания. Среди них картина режиссера "Мавки" Олега Маламужа "Угнанная принцесса: Руслан и Людмила" 2018 года.

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Качественные украинские мультфильмы, которые уже показывали на больших экранах

"Бабай", 2014 год

"Бабай" 2014 года является первым полнометражным украинским анимационным фильмом, вышедшим в широкий прокат Украины. Режиссер – Марина Медведь. По ее словам, все герои мультфильма – Ведьма с Чертом, Вий и главный кошмар всех детских снов Бабай – борются за это волшебное яйцо, которое может исполнить все желания каждого, кто его увлечет. Она рассказала 24 каналу, что фильм получился совсем не страшным и интересным для всей семьи.

Здесь есть девочка, которая должна победить их всех, потому что, конечно, добро должно победить зло,

- говорит Марина Медведь.

"Бабай": смотрите трейлер мультфильма

"Никита Кожемяка", 2016 год

В основу сюжета лег одноименное произведение Антона Сияники, современного украинского детского писателя. Сюжет мультфильма достаточно привычный. В семье Кирилла Кожемяки подрастает сын, мечтающий стать героем, как и отец. Однако Кирилл видит для сына роль ремесленника. Пока не происходит чудо и мальчик не попадает в параллельный мир, где должно побороть мировое зло – дракона.

"Никита Кожемяка": смотрите трейлер мультфильма

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила", 2018 год

По сюжету, в волшебном Киеве странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, даже не подозревая, что девушка – дочь киевского князя. Но счастью влюбленных не суждено было продолжаться вечно: злой колдун Черномор появился в магическом вихре и на глазах Руслана похитил любимую, стремясь превратить силу ее любви в собственное колдовское могущество.

Руслан решает двинуться в погоню за украденной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия и опасности на своем пути, доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

"Похищенная принцесса: Руслан и Людмила": смотрите трейлер мультфильма

"Клара и волшебный дракон", 2019 год

Девушка Клара живет в сказочном мире, где есть гномы, драконы и волшебники. Однажды в нем появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости его похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. Благодаря случаю они теряют дракончика, которого находят два друга — жизнерадостный енот и ворчливый гном.

"Клара и волшебный дракон": смотрите трейлер мультфильма

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"Виктор Робот", 2020 год

История мультфильма происходит в далеком будущем. Главные герои – Вика и ее помощник – крохотный робот Виктор. Искусственная звезда, которая должна снабжать энергией планеты вокруг себя, не работает, а единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики.

Впрочем, он таинственно исчезает. Для того, чтобы спасти мир, девочка вместе с Виктором отправляются на поиски дедушки. Сценаристка Анастасия Лавренишина рассказала, что это аллегория на современных людей, которые увязают в ежедневной рутине.

Главный месседж – показать, насколько важно найти свое предназначение. Впрочем, для детей такое объяснение фильма может быть сложно. Итак, для них у Анастасии свое объяснение.

Интересно, что на момент 2020 года "Виктор Робот" был 5 полнометражным мультфильмом Украины. Режиссер анимации – Анатолий Лавренишин.

"Виктор Робот": смотрите трейлер мультфильма