Эти украинские сериалы лучше, чем на Netflix: что посмотреть на выходных

Поскольку на эти выходные синоптики прогнозируют невероятную жару, то, наверное, все будут запасаться охлажденными напитками. Чтобы не делать лишних движений в такую погоду, стоит отдать предпочтение просмотру сериалов, которые станут вашими любимыми.

Стереотипно считать, что продукция Netflix – это эталон. Украинский кинематограф, хотя и находится на стадии развития, тем не менее уже насчитывает несколько проектов, заслуживающих внимания. Их преимущество в том, что эти фильмы наполнены колоритом, присущим именно украинскому сообществу, юмором, понятным только нам, а красота природы говорит сама за себя, сообщает 24 Канал.

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"Поймать Кайдаша", 2020

Рейтинг IMDb: 8,8

Количество серий: 12

Это современная адаптация повести Ивана Нечуя-Левицкого, которая переносит зрителей в события 2000-х годов. По сюжету, основное действие разворачивается в Семигорах. Омелько и Маруся имеют двух сыновей. Каждый из них женится и приводит невестку в дом. Мотря – вспыльчивая и точно не даст себя обидеть, а вот Мелашка – покладистая и часто подвергается критике со стороны всех родственников. За постоянными ссорами скрывается не только юмор, но и обиды, и детские травмы.

"Поймать Кайдаша": смотрите онлайн трейлер сериала

"И будут люди", 2020

Рейтинг IMDb: 8,6

Количество серий: 12

События разворачиваются примерно в 1910–1930-х годах. У каждого героя своя история: у кого-то зарождается любовь, у кого-то – предательство, кто-то борется за свое будущее, а кто-то просто пытается выжить. Каждый эпизод посвящён разным персонажам, однако вместе они создают целостную картину жизни украинцев того времени.

"И будут люди": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кофе с кардамоном", 2021 – 2025

Рейтинг IMDb: 7,2

Количество серий: 18

Сюжет разворачивается в Галичине в 1840-х годах. В центре истории – 20-летняя Анна, которая после смерти родителей поселяется в Жовкве у тети. Но её жизнь меняется после знакомства с женатым польским шляхтичем Адамом. Из-за ряда политических событий влюблённые вынуждены бороться за своё счастье, преодолевая общественное осуждение, религиозные предрассудки и препятствия XIX века.

"Кофе с кардамоном": смотрите онлайн трейлер сериала

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