Премьеру посетили актеры фильма, среди которых Дарья Петрожицкая, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Александр Чернявский, Богдан Осадчук, Алина Чебан, Наталья Бабенко и Тарас Денисюк. Из Германии специально на событие приехал исполнитель одной из главных ролей Элиас Райхерт. Об этом сообщила пресс-служба фильма.

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Также премьеру посетили звезды украинского шоу-биза — группа Антитіла, певица Alyosha, лидер группы “Друга ріка” Валерий Харчишин, солист группы O.Torvald Женя Галич, певица Мишель Андраде, композитор и исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) и представители кино- и медиаиндустрии — режиссер Дарья Трегубова, продюсер Ирина Костюк, телеведущая Татьяна Литвинова, актеры Евгений Янович, Артур Логай, актриса Анна Гресь. Посетили премьеру также комик и шоумен Александр Эллерт и продюсер Алексей Гладушевский, которые сыграли в фильме неожиданные эпизодические роли.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, так как предоставляет только высококачественный сервис.

Грандиозная премьера фильма "Лучшие выходные" / Фото пресс-службы фильма