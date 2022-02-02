"Лучшие Выходные": в Киеве отгремела гранд-премьера новой украинской комедии
Источник:24 канал
В Киеве в кинотеатре "Киевская Русь" 1 февраля состоялась гранд-премьера фильма "Лучшие выходные". Впервые кинокомедию показали представителям СМИ, звездным гостям и партнерам фильма. А с сегодняшнего дня уже каждый желающий сможет посмотреть ленту в кинотеатрах.
Премьеру посетили актеры фильма, среди которых Дарья Петрожицкая, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Александр Чернявский, Богдан Осадчук, Алина Чебан, Наталья Бабенко и Тарас Денисюк. Из Германии специально на событие приехал исполнитель одной из главных ролей Элиас Райхерт. Об этом сообщила пресс-служба фильма.
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Также премьеру посетили звезды украинского шоу-биза — группа Антитіла, певица Alyosha, лидер группы “Друга ріка” Валерий Харчишин, солист группы O.Torvald Женя Галич, певица Мишель Андраде, композитор и исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) и представители кино- и медиаиндустрии — режиссер Дарья Трегубова, продюсер Ирина Костюк, телеведущая Татьяна Литвинова, актеры Евгений Янович, Артур Логай, актриса Анна Гресь. Посетили премьеру также комик и шоумен Александр Эллерт и продюсер Алексей Гладушевский, которые сыграли в фильме неожиданные эпизодические роли.Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, так как предоставляет только высококачественный сервис.
Грандиозная премьера фильма "Лучшие выходные" / Фото пресс-службы фильма
Просмотр кинокомедии состоялся в большом зале кинотеатра "Киевская Русь". Во время финальных титров, когда звучал саундтрек "Твій день", который записали alyona alyona, The Hardkiss, Артем Пивоваров и ONUKA, для зрителей устроили настоящий перформанс: в зале появилась звезда комедии – немецкий актер Йорг Берхтольд, который сыграл в фильме рок-звезду Питера Похера. Он оседлал коня и продефилировал под громкие аплодисменты, почти повторив таким образом финальную сцену фильма.
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Перфоменс на премьере "Лучших выходных" / Фото из инстаграма фильма
В конце события зрителей поздравили режиссер Влад Климчук, продюсеры Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко, сценаристка и креативная продюсер Анастасия Лодкина, а также вся творческая команда фильма.
Влад Климчук на премьере поздравил зрителей / Фото пресс-службы фильма
Отзывы украинских звезд, которые уже посмотрели ленту
Женя Галич, лидер группы O.Torvald
"Я только что посмотрел комедию "Лучшие выходные". Мне зашло. Как правило, я очень скептически настроен к украинским фильмам, но тут получилось классно. И для всех людей, которые посещали фестиваль, и для тех, кто любит тусить – стоит сходить. Реально классный, эмоциональный фильм".
Женя Галич на премьере / Фото пресс-службы фильма
Группа "Антитіла"
"Мы очень советуем сходить на этот фильм: посмеяться, местами даже очень сильно, местами удивиться очень странному сюжету, который все равно в конце показывает нам, что жизнь расставляет все на свои места и любовь побеждает".
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Позитив (Алексей Завгородний), певец, музыкальный продюсер и участник группы MOZGI
"Я знаю Влада, он снял со мной аж один фильм (смеется) – о чем я лично жалею, потому что хотелось бы больше. Я знаю, насколько он талантливый режиссер. Это классное кино: о любви, о том, что все мы любим, о лете и о моем любимом Киеве. Мне кажется, что зрители в каждом персонаже найдут себя. И это самое главное! Мы породнились с этим фильмом. Уверен, он порвет всю Украину".
Позитив на премьере / Фото пресс-службы фильма