Главный актер "Эмили в Париже" объяснил, почему хочет уйти из сериала: "У нас нет свободы"

Французский актер Лукас Браво, который получил известность благодаря своей роли шеф-повара Габриэля в сериале "Эмили в Париже", ошеломил поклонников неожиданным заявлением. Оказывается, зрители могут больше не увидеть его в этом проекте.

Об этом стало известно из издания Independent. В материале узнаете, что стало причиной такого неожиданного решения актера и что он сказал о создателях сериала.

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Лукас Браво признался, что хочет уйти из сериала "Эмили в Париже": что произошло

Эта новость стала неожиданностью для многих, ведь персонаж Браво был одним из центральных в сюжете, а его харизматичное исполнение принесло актеру популярность и признание. В интервью Лукас объяснил, что развитие его героя не соответствует его ожиданиям. Он разочарован тем, как складывается судьба его персонажа, и считает, что ему не придали достаточно глубины и сложности. Браво считает, что сценарий мог бы быть более интересным и продуманным, что могло бы значительно повысить качество шоу.

Образ "сексуального повара" был неотъемлемой частью меня в первом сезоне. А теперь с каждым сезоном мы отдалялись друг от друга из-за решений, которые он принимал, и из-за направления, в котором создатели его заставляли двигаться. Я никогда не был так далек от него, как сейчас. Персонаж, которого я так люблю и который так много мне дал, медленно превращается в гуакамоле,

– подчеркнул Лукас.



Лукас Браво в сериале "Эмили в Париже" / Кадр из сериала

Он также отметил, что чувствует, что продолжать работать над сериалом стало для него неинтересно. Браво пытался донести свое мнение до сценаристов, высказывая свои идеи, но, к сожалению, его просьбы остались без ответа. Это отсутствие понимания со стороны команды лишь углубило его разочарование, и теперь он задумывается о дальнейших шагах в своей карьере.

"Я пытался в течение многих сезонов привнести нюансы, но мы не имеем так много свободы на съемочной площадке. Мы не можем изменить ни слова, ни эмоции. Они знают, чего хотят и нам просто нужно подчиниться. Это заставляет меня задуматься, хочу ли я участвовать в пятом сезоне, ведь мой контракт заканчивается в четвертом сезоне", – отмечает актер.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер сериала

Лукас Браво пока не принял окончательного решения относительно своего дальнейшего участия в проекте. Однако он отметил, что ему уже надоело играть грустного и подавленного персонажа, по имени Габриэль, в то время как другие актеры в шоу выглядят развлеченными и счастливыми. Актер надеется, что сценаристы смогут усовершенствовать сюжет, добавив больше интересных и положительных моментов, которые смогут поднять настроение как ему, так и зрителям. Он считает, что персонаж Габриэль заслуживает большего разнообразия в развитии и хочет, чтобы его роль стала более увлекательной и живой.

О чем сериал "Эмили в Париже"

В сюжете фильма "Эмили в Париже" главная героиня, американка Эмили, получает неожиданное предложение работы в престижной парижской маркетинговой фирме. Это меняет ее жизнь, ведь она переезжает в романтический город, где должна делиться своим американским взглядом на бизнес и маркетинг.

Приехав в Париж, Эмили сразу же сталкивается с новыми вызовами. Культура, язык и стиль жизни французов очень отличаются от ее привычного мира. Ей придется не только адаптироваться к новым условиям работы, но и учиться понимать местные традиции, привычки и социальные нормы.

Постепенно Эмили находит новых друзей, которые помогают ей окунуться в парижскую жизнь. Она посещает местные кафе, исследует живописные улицы и учится наслаждаться каждым моментом. В процессе своих приключений она встречает романтического партнера, что добавляет еще больше эмоций в ее новую жизнь.

Эмили открывает для себя не только профессиональные возможности, но и личные отношения. Весь этот опыт формирует ее как личность и помогает искать свое место в мире.