Про це стало відомо з видання Independent. У матеріалі дізнаєтесь, що стало причиною такого несподіваного рішення актора та що він сказав про творців серіалу.

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Лукас Браво зізнався, що хоче піти із серіалу "Емілі в Парижі": що сталося

Ця новина стала несподіванкою для багатьох, адже персонаж Браво був одним із центральних у сюжеті, а його харизматичне виконання принесло акторові популярність і визнання. В інтерв'ю Лукас пояснив, що розвиток його героя не відповідає його очікуванням. Він розчарований тим, як складається доля його персонажа, і вважає, що йому не надали достатньо глибини та складності. Браво вважає, що сценарій міг би бути більш цікавим і продуманим, що могло б значно підвищити якість шоу.

Образ "сексуального кухаря" був невід'ємною частиною мене в першому сезоні. А тепер з кожним сезоном ми віддалялися один від одного через рішення, які він приймав, і через напрям, в якому творці його змушували рухатися. Я ніколи не був такий далекий від нього, як зараз. Персонаж, якого я так люблю і який так багато мені дав, повільно перетворюється на гуакамоле,

– наголосив Лукас.



Лукас Браво у серіалі "Емілі в Парижі" / Кадр із серіалу

Він також зазначив, що відчуває, що продовжувати працювати над серіалом стало для нього нецікаво. Браво намагався донести свою думку до сценаристів, висловлюючи свої ідеї, але, на жаль, його прохання залишилися без відповіді. Ця відсутність розуміння з боку команди лише поглибила його розчарування, і тепер він замислюється про подальші кроки у своїй кар'єрі.

"Я намагався протягом багатьох сезонів привнести нюанси, але ми не маємо так багато свободи на знімальному майданчику. Ми не можемо змінити ні слова, ні емоції. Вони знають, чого хочуть і нам просто потрібно підкоритися. Це змушує мене задуматися, чи хочу я брати участь у п'ятому сезоні, адже мій контракт закінчується в четвертому сезоні", – зазначає актор.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Лукас Браво поки що не ухвалив остаточного рішення щодо своєї подальшої участі в проєкті. Проте він відзначив, що йому вже набридло грати сумного та пригніченого персонажа, на ім'я Габріель, у той час як інші актори у шоу виглядають розваженими та щасливими. Актор сподівається, що сценаристи зможуть вдосконалити сюжет, додавши більше цікавих та позитивних моментів, які зможуть підняти настрій як йому, так і глядачам. Він вважає, що персонаж Габріель заслуговує на більше різноманіття в розвитку і хоче, щоб його роль стала більш захопливою та живою.

Про що серіал "Емілі в Парижі"

У сюжеті фільму "Емілі в Парижі" головна героїня, американка Емілі, отримує несподівану пропозицію роботи в престижній паризькій маркетинговій фірмі. Це змінює її життя, адже вона переїжджає до романтичного міста, де повинна ділитися своїм американським поглядом на бізнес та маркетинг.

Приїхавши до Парижа, Емілі відразу ж стикається з новими викликами. Культура, мова та стиль життя французів дуже відрізняються від її звичного світу. Їй доведеться не лише адаптуватися до нових умов роботи, а й вчитися розуміти місцеві традиції, звички та соціальні норми.

Поступово Емілі знаходить нових друзів, які допомагають їй зануритися в парижське життя. Вона відвідує місцеві кафе, досліджує мальовничі вулиці та вчиться насолоджуватися кожним моментом. У процесі своїх пригод вона зустрічає романтичного партнера, що додає ще більше емоцій у її нове життя.

Емілі відкриває для себе не лише професійні можливості, а й особисті стосунки. Весь цей досвід формує її як особистість і допомагає шукати своє місце у світі.