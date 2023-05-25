В актерский состав присоединились также Илья Пономаренко, Вероника Мишаева, Сергей Комаровский. По словам Александра Жила, короткометражный фильм "Дыши со мной" "снят он без копеечки помощи, только собственными силами Богдана (режиссера – 24 Канал), его семьей и друзьями".
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24 мая презентовали вторую часть киноальманаха "МА!", новелла под названием "Дыши со мной"
"В фильме показана история одной супружеской пары. Муж "на нуле" в окрестностях Бахмута, защищает страну вместе с побратимом. В это время жена на своем поле боя – в родильной кровати. Их щемящий телефонный разговор, раскроет всю трагичность ситуации, в которую попала почти каждая украинская семья", говорится в официальном синопсисе к фильму.
Когда воин теряет друга,
Когда врач лечит раненых без сна,
Когда мать дарит миру новую жизнь…
Становится понятно за что борется наш народ:
За свободную страну для наших детей и за лучшее будущее каждого из них!
"МА! Дыши со мной": смотрите фильм
Актер Александр Жила поделился, что он не военный и отношения к армии никогда не имел. "Но теперь, когда приходит предложение играть военного, я вспоминаю слова нашего режиссера: "Кто будет их достойно представлять, если не вы? Вы (актеры) – культурные патроны, которыми надо стрелять. Когда был на востоке, то говорили с бойцами — какое счастье сейчас стоять здесь, общаться по-украински, говорить об украинской культуре. Знать, что она есть и будет".
Реакция сети на фильм:
- "Очень сильно. Дышала вместе, плакала. Спасибо за эту работу!";
- "Трудно. Сколько таких историй из жизни наших ребят";
- "Классно. Меня пробрало до глубины сердца. Сидел, слушал, смотрел. Круто. Так держать";
- "Супер, глубокая и талантливая идея и реализация, ждем новых и новых работ!";
- "Смотрела и даже дыхание замирало. Переживала за каждого героя. И первая "Ма!" и теперь вторая – на грани чего-то чрезвычайного";
- "Плачу. Грустно и страшно".