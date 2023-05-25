В актерский состав присоединились также Илья Пономаренко, Вероника Мишаева, Сергей Комаровский. По словам Александра Жила, короткометражный фильм "Дыши со мной" "снят он без копеечки помощи, только собственными силами Богдана (режиссера – 24 Канал), его семьей и друзьями".

Смотрите также "Став добровольцем, отправился на фронт": кого сыграл Тарас Цымбалюк в новом сериале "Связь"

24 мая презентовали вторую часть киноальманаха "МА!", новелла под названием "Дыши со мной"

"В фильме показана история одной супружеской пары. Муж "на нуле" в окрестностях Бахмута, защищает страну вместе с побратимом. В это время жена на своем поле боя – в родильной кровати. Их щемящий телефонный разговор, раскроет всю трагичность ситуации, в которую попала почти каждая украинская семья", говорится в официальном синопсисе к фильму.

Когда воин теряет друга,

Когда врач лечит раненых без сна,

Когда мать дарит миру новую жизнь…

Становится понятно за что борется наш народ:

За свободную страну для наших детей и за лучшее будущее каждого из них!

"МА! Дыши со мной": смотрите фильм

Актер Александр Жила поделился, что он не военный и отношения к армии никогда не имел. "Но теперь, когда приходит предложение играть военного, я вспоминаю слова нашего режиссера: "Кто будет их достойно представлять, если не вы? Вы (актеры) – культурные патроны, которыми надо стрелять. Когда был на востоке, то говорили с бойцами — какое счастье сейчас стоять здесь, общаться по-украински, говорить об украинской культуре. Знать, что она есть и будет".

Реакция сети на фильм: