До акторського складу долучилися також Ілля Пономаренко, Вероніка Мішаєва, Сергій Комаровський. За словами Олександра Жила, короткометражний фільм "Дихай зі мною" "знятий він без копійочки допомоги, лише власними силами Богдана (режисера – 24 Канал), його сімʼєю та друзями".

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24 травня презентували другу частину кіноальманаху "МА!", новела під назвою "Дихай зі мною"

"У фільмі показана історія одного подружжя. Чоловік "на нулі" в околицях Бахмуту, боронить країну разом з побратимом. В цей час дружина на своєму полі бою – у пологовому ліжку. Їхня щемлива телефонна розмова, розкриє всю трагічність ситуації, в яку потрапила майже кожна Українська родина", йдеться в офіційному синопсисі до фільму.

Коли воїн втрачає друга,

Коли лікар лікує поранених без сну,

Коли мати дарує світові нове життя…

Стає зрозуміло за що бореться наш народ:

За вільну країну для наших дітей, і за краще майбутнє кожного з них!

"МА! Дихай зі мною": дивіться фільм

Актор Олександр Жила поділився, що він не військовий і відношення до армії ніколи не мав. "Проте тепер, коли приходить пропозиція грати військового, я згадую слова нашого режисера: "Хто буде їх достойно представляти, якщо не ви? Ви (актори) — культурні патрони, якими треба стріляти".

Коли був на сході, то говорили з бійцями — яке щастя зараз стояти тут, спілкуватися українською, говорити про українську культуру. Знати, що вона є і буде".

Реакція мережі на фільм: