До акторського складу долучилися також Ілля Пономаренко, Вероніка Мішаєва, Сергій Комаровський. За словами Олександра Жила, короткометражний фільм "Дихай зі мною" "знятий він без копійочки допомоги, лише власними силами Богдана (режисера – 24 Канал), його сімʼєю та друзями".
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24 травня презентували другу частину кіноальманаху "МА!", новела під назвою "Дихай зі мною"
"У фільмі показана історія одного подружжя. Чоловік "на нулі" в околицях Бахмуту, боронить країну разом з побратимом. В цей час дружина на своєму полі бою – у пологовому ліжку. Їхня щемлива телефонна розмова, розкриє всю трагічність ситуації, в яку потрапила майже кожна Українська родина", йдеться в офіційному синопсисі до фільму.
Коли воїн втрачає друга,
Коли лікар лікує поранених без сну,
Коли мати дарує світові нове життя…
Стає зрозуміло за що бореться наш народ:
За вільну країну для наших дітей, і за краще майбутнє кожного з них!
"МА! Дихай зі мною": дивіться фільм
Актор Олександр Жила поділився, що він не військовий і відношення до армії ніколи не мав. "Проте тепер, коли приходить пропозиція грати військового, я згадую слова нашого режисера: "Хто буде їх достойно представляти, якщо не ви? Ви (актори) — культурні патрони, якими треба стріляти".
Коли був на сході, то говорили з бійцями — яке щастя зараз стояти тут, спілкуватися українською, говорити про українську культуру. Знати, що вона є і буде".
Реакція мережі на фільм:
- "Дуже сильно. Дихала разом, плакала. Дякую за цю роботу!";
- "Тяжко. Скільки таких історій з життя наших хлопців";
- "Класно. Мене пробрало до глибини серця. сидів слухав, дивився. круто. Так тримати";
- "Супер глибока і талановита ідея та реалізація, чекаємо нових і нових робіт!";
- "Дивилась і аж дихання завмирало. Хвилювалась за кожного героя. І перша "Ма!" і тепер друга – на межі чогось надзвичайного";
- "Плачу. Сумно і страшно".