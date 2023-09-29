Майк Гэмбон работал на телевидении, в кино, в театре и на радио. После начала своей карьеры в Британском национальном театре под руководством сэра Лоренса Оливье актер приобрел широкую популярность.
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Как Майк Гэмбон выглядел раньше – фото
Выдающимися его ролями стали персонажи в пьесах Алана Айкбурна. Однако больше всего сведений актеру принесло его участие в постановке "Жизнь Галилея" в 1980-х годах.
Актера часто приглашали на сцену Королевского национального театра, где играл роли таких выдающихся персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний.
Как Майк Гэмбон тогда выглядел – смотрите архивные фото ниже.
Майк Гэмбон / IMDb
Майк Гэмбон / IMDb
Майк Гэмбон в фильме "Дневник Черепахи", 1985 год / IMDb
Майк Гэмбон в фильме "Сухой белый сезон", 1989 год / IMDb
Майк Гэмбон / IMDb
Майк Гэмбон в сериале "Мегре", 1992 год / IMDb
Майк Гэмбон в фильме "Скванто: Легенда о воинах", 1994 год / IMDb
Майк Гэмбон в фильме "Долгота", 2000 год / IMDb
Майк Гэмбон / IMDb