Майк Гэмбон работал на телевидении, в кино, в театре и на радио. После начала своей карьеры в Британском национальном театре под руководством сэра Лоренса Оливье актер приобрел широкую популярность.

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Как Майк Гэмбон выглядел раньше – фото

Выдающимися его ролями стали персонажи в пьесах Алана Айкбурна. Однако больше всего сведений актеру принесло его участие в постановке "Жизнь Галилея" в 1980-х годах.

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Актера часто приглашали на сцену Королевского национального театра, где играл роли таких выдающихся персонажей, как Король Лир, Отелло и Марк Антоний.

Как Майк Гэмбон тогда выглядел – смотрите архивные фото ниже.



Майк Гэмбон / IMDb



Майк Гэмбон / IMDb

Майк Гэмбон в фильме "Дневник Черепахи", 1985 год / IMDb

Майк Гэмбон в фильме "Сухой белый сезон", 1989 год / IMDb



Майк Гэмбон / IMDb



Майк Гэмбон в сериале "Мегре", 1992 год / IMDb



Майк Гэмбон в фильме "Скванто: Легенда о воинах", 1994 год / IMDb



Майк Гэмбон в фильме "Долгота", 2000 год / IMDb



Майк Гэмбон / IMDb