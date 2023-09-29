Майк Гембон працював на телебаченні, у кіно, у театрі та на радіо. Після початку своєї кар'єри в Британському національному театрі під керівництвом сера Лоренса Олів'є, актор здобув широку популярність.

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Як Майк Гембон виглядав раніше – фото

Найвизначнішими його ролями стали персонажі в п'єсах Алана Айкбурна. Однак найбільше відомостей актору принесла його участь у постановці "Життя Галілея" у 1980-х роках.

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Актора часто запрошували на сцену Королівського національного театру, де він грав ролі таких видатних персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній.

Як Майк Гембон тоді виглядав – дивіться архівні фото нижче.



Майк Гембон / IMDb



Майк Гембон / IMDb

Майк Гембон у фільмі "Щоденник Черепахи", 1985 рік / IMDb

Майк Гембон у фільмі "Сухий білий сезон", 1989 рік / IMDb



Майк Гембон / IMDb



Майк Гембон у серіалі "Мегре", 1992 рік / IMDb



Майк Гембон у фільмі "Скванто: Легенда про воїна", 1994 рік / IMDb



Майк Гембон у фільмі "Довгота", 2000 рік / IMDb



Майк Гембон / IMDb