Обошла Деми Мур и получила Оскар: что известно о Майки Мэдисон

Майки Мэдисон – 26-летняя американская актриса, которая стремительно вошла в киноиндустрию и получила международное признание благодаря разнообразным ролям в кино и на телевидении.

На днях она получила свой первый Оскар. О жизненном пути Майки Мэдисон и ее карьере в кино – смотрите в материале Кино 24.

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Майки выросла в Лос-Анджелесе в семье психологов. Она имеет брата-близнеца и трех других братьев и сестер. Интересно, что актерской карьерой девушка заинтересовалась после того, как ее сестра вышла замуж за киносценариста. До этого девушка увлекалась верховой ездой, но решила изменить направление и в 2013 году получила свою первую роль.

Актерский путь Мэдисон начался с ряда короткометражных фильмов, включая "Отставку", "Ящик Госпожи" и "На пути к величию". В 2014 году она снялась в своем первом полнометражном фильме "Лиза, Лиза, небо серое", премьера которого состоялась в 2017 году.

Настоящий прорыв в карьере Майки произошел в 2016 году, когда она получила роль Максы Фокс в комедийно-драматическом сериале FX "Все к лучшему" (Better Things). Сериал, создан Луи Си Кей и Памелой Эдлон, продолжался до 2022 года.

Сериал "Все к лучшему": смотрите трейлер к первому сезону

Дальнейшее признание пришло к актрисе после участия в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (2019), где она исполнила роль Сьюзен.

"Однажды в... Голливуде": смотрите трейлер онлайн

В 2022 году Майки появилась в пятой части фильме ужасов "Крик", где сыграла роль Эмбер Фримен – одну из антагонисток ленты.

В то же время наибольшим успехом в карьере Мэдисон стал фильм "Анора" режиссера Шона Бейкера, который вышел в 2024 году. В ленте она сыграла главную роль стриптизерши Аноры (Эни) Михеевой, которая выросла в семье русскоязычных эмигрантов и живет в нью-йоркском районе Брайтон-Бич.

Сюжет ленты разворачивается вокруг отношений между Анорой и сыном российского олигарха Иваном. Сначала он нанимает ее для нескольких интимных встреч, но впоследствии между ними завязывается бурный роман, который перерастает в брак. Однако мать Ивана пытается помешать этим отношениям и вылетает в Америку, чтобы забрать сына домой.

"Анора": смотрите трейлер онлайн

За свою роль в "Аноре" Майки Мэдисон получила престижную премию Оскар в номинации "Лучшая женская роль", обойдя сильных конкуренток, среди которых была Деми Мур. Кроме "Оскара", актриса также получила премию BAFTA и была номинирована на "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

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Среди последних проектов Майки Мэдисон – главная роль Джудит Вайнштейн в мини-сериале "Леди в озере" (Lady in the Lake), состоящий из 7 эпизодов.