На Оскаре-2025 фильм получил сразу несколько наград: в категориях "Лучший фильм", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж" и "Лучшая режиссура", "Лучшая актриса". В материале рассказываем, что известно о фильме "Анора".

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"Анора": что стоит знать о фильме, в котором снялся россиянин Борисов

Фильм "Анора" получил немало наград на церемонии Оскар-2025, став лучшим фильмом года. Лента получила признание не только в общей категории, но и в нескольких других важных номинациях. Вот основные награды, которые фильм получил:

️ Лучший оригинальный сценарий – "Анора"

️ Лучший монтаж – "Анора"

️ Лучший режиссер – Шон Бейкер ("Анора")

️ Лучшая актриса – Майки Мэдисон ("Анора")

Режиссёр Шон Бейкер и актриса Майки Мэдисон получили признание.

Известно, что Бейкер написал главную роль в фильме "Анора" специально для Майки Мэдисон. Режиссер выбрал актрису без всякого прослушивания.

В центре сюжета – история о молодой женщине из Бруклина, которая переживает сложные жизненные ситуации в отношениях с сыном российского олигарха.

Также в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова и армянские актеры Карен Карагулян и Ваче Товмасян.

"Анора": смотрите онлайн трейлер фильма

Нельзя обойти то, что одним из актеров ленты является Юрий Борисов, российский актер, который получил известность благодаря участию в пропагандистских фильмах, в частности в ленте "Калашников", которая была снята в оккупированном Крыму. Борисов не высказывается публично относительно российско-украинской войны, но своими действиями поддерживает агрессию, что вызывает неоднозначную реакцию среди зрителей и критиков.

Несмотря на это, "Анора" получила признание. И хотя Юрий Борисов лично не одержал победы в своей номинации на Оскар-2025, его участие в большом международном проекте уже вызывает серьезные вопросы относительно моральных ценностей мировых кинематографистов.

Во время, когда украинцы борются за мир и справедливость, участие актера, который не выражает осуждение российской агрессии и не выступает против войны, ставит под сомнение идеалы Голливуда, который часто провозглашает призывы к миру, толерантности и гуманизма.