На Оскарі-2025 фільм здобув одразу декілька нагород. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про фільм "Анора".

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"Анора": що варто знати про фільм, у якому знявся росіянин Борисов

Фільм "Анора" здобув чимало нагород на церемонії Оскар-2025, ставши найкращим фільмом року. Стрічка отримала визнання не лише в загальній категорії, а й у кількох інших важливих номінаціях. Ось основні нагороди, які фільм отримав:

️ Найкращий оригінальний сценарій

Найкращий монтаж

Найкращий режисер

Найкраща акторка

Режисер Шон Бейкер та акторка Майкі Медісон отримали визнання.

Відомо, що Бейкер написав головну роль у фільмі "Анора" спеціально для Майкі Медісон. Режисер обрав акторку без жодного прослуховування.

У центрі сюжету – історія про молоду жінку з Брукліну, яка переживає складні життєві ситуації у стосунках з сином російського олігарха.

Також у фільмі знялися російські актори Марк Ейдельштейн, Юрій Борисов, Олексій Серебряков і Дар'я Єкамасова та вірменські актори Карен Карагулян і Ваче Товмасян.

"Анора": дивіться онлайн трейлер фільму

Не можна оминути те, що одним з акторів стрічки є Юрій Борисов, російський актор, який здобув популярність завдяки участі у пропагандистських фільмах, зокрема у стрічці "Калашников", що була знята в окупованому Криму. Борисов не висловлюється публічно щодо російсько-української війни, але своїми діями підтримує агресію, що викликає неоднозначну реакцію серед глядачів і критиків.

Попри це, "Анора" отримала визнання. І хоча Юрій Борисов особисто не здобув перемоги у своїй номінації на Оскар-2025, його участь у великому міжнародному проєкті вже викликає серйозні питання щодо моральних цінностей світових кінематографістів.

У час, коли українці борються за мир та справедливість, участь актора, який не висловлює осуд російської агресії та не виступає проти війни, ставить під сумнів ідеали Голлівуду, який часто проголошує заклики до миру, толерантності та гуманізму.