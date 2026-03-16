Не только "Грешники": какие фильмы с Майклом Б․ Джорданом посмотреть

15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе прошла 98-я церемония вручения премии Оскар. Победу в номинации "Лучшая мужская роль" одержал Майкл Б. Джордан за исторический сверхъестественный фильм ужасов "Грешники".

"Грешники" – не единственная интересная лента с Джорданом. Какие еще фильмы с участием актера посмотреть?

Тоже интересно Где смотреть фильм "Одна битва за другой", который стал триумфатором Оскара-2026

Какие фильмы с Майклом Б. Джорданом посмотреть?

"Грешники"

Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Роль: Смоук/Стек

События фильма разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Бизнесмен Сэмми Мур убегает от отца, который является проповедником, и отправляется в бар двоюродных братьев-близнецов – Смоука и Стека, которые прошли Первую мировую войну, а после работали на чикагскую мафию.

Когда братья завладели деньгами мафии, то сбежали на юг и открыли бар, где собрали лучших музыкантов. Однако уже в первую ночь работы заведения Смоук, Стек и гости сталкиваются со сверхъестественной силой.

"Фантастическая четверка"

Рейтинг IMDb : 4.3/10

: 4.3/10 Роль: Джонни Шторм

Перенесенные в альтернативную вселенную, четверо молодых аутсайдеров начинают обладать сверхчеловеческими способностями, изменяя свою физическую форму. Они должны использовать свои силы, чтобы не дать Доктору Думу уничтожить Землю.

Трилогия "Крид"

Рейтинг IMDb : 7.6/10, 7.1/10, 6.7/10

: 7.6/10, 7.1/10, 6.7/10 Роль: Адонис Крид

Адонис Крид никогда не знал своего знаменитого отца. Чемпион по боксу Аполло Крид умер еще до рождения сына. Однако бокс у парня в крови, поэтому он просит чемпиона на пенсии Рокки Бальбоа стать его тренером.

Рокки становится наставником Адониса. Так, вскоре Крид получает шанс побороться за титул, но имеет ли он настоящее сердце бойца?

"Черная пантера" (1, 2)

Рейтинг IMDb : 7.3/10, 6.6/10

: 7.3/10, 6.6/10 Роль: Эрик Киллмонгер

После смерти отца Т'Чалла возвращается в родную страну Ваканду, чтобы занять свое законное место короля. Однако неожиданно появляется могущественный враг, и он проходит испытание на устойчивость.

Т'Чалла втягивается в конфликт, который ставит под угрозу судьбу Ваканды и всего мира. Молодой король сталкивается с предательством и опасностью, поэтому должен объединить своих союзников и показать собственную силу, чтобы победить врагов и уберечь народ.

В каких номинациях победил фильм "Грешники"?