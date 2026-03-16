Фильм Пола Томаса Андерсона также получил больше всего статуэток Оскара-2026, победив в пяти номинациях. Где смотреть оскароносную ленту, узнавайте в материале 24 Канала.

Где смотреть фильм "Битва за битвой"?

Черную комедию от режиссера Пола Томаса Андерсона можно посмотреть на Киевстар ТВ, оформив платную подписку. Главные роли в фильме "Битва за битвой" сыграли Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн.

Отметим, что Леонардо Ди Каприо боролся за победу в номинации "Лучшая мужская роль", однако выиграл Майкл Б. Джордан, который снялся в историческом сверхъестественном фильме ужасов "Грешники". А вот Шон Пенн получил третью статуэтку Оскара. Актер победил в номинации "Лучшая мужская роль второго план", но на церемонии не появился. Дело в том, что он приехал в Украину и уже встретился с Владимиром Зеленским.

Шон Пенн встретился с Владимиром Зеленским / Фото из инстаграма президента Украины

О чем фильм "Битва за битвой"?

В центре сюжета – Пэт Кэлхун. Ранее он был членом террористической организации, которая боролась с системой. У мужчины завязались отношения с другой участницей группировки – Перфидией. У них родилась дочь Шарлин.

Когда Перфидия вернулась к революционной деятельности, ее задержали. В то же время у Пета и Шарлин началась новая жизнь. Теперь они известны под другими именами – Боб и Вилла.

Через 16 лет дочь Боба похищает его давний враг. Чтобы спасти Виллу, он вынужден действовать совместно с бывшими соратниками.

"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма

В каких номинациях победил фильм "Битва за битвой"?