Майкл Дуглас поддержал Украину и вручил награду супруге заключенного в Крыму Владислава Есипенко

Американский киноактер Майкл Дуглас, муж Кэтрин Зетти-Джонс, ранее поддержавшая Украину, выразил солидарность с украинским народом. 23 мая в Американском музее естествознания на Манхэттене он вручил награду от американского ПЭН-клуба жене и дочери заключенного в Крыму Владислава Есипенко.

23 мая в Американском музее естествознания на Манхэттене состоялась церемония вручения премии PEN/Barbey Freedom to Write Award. В этом году лауреатом стал Владислав Есипенко – украинский журналист, которого Россия задержала в оккупированном Крыму и приговорила к шести годам колонии.

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Майкл Дуглас вручил награду супруге заключенного в Крыму Владислава Есипенко

Для меня большая честь быть сегодня здесь во время войны, которая является глобальной угрозой нашим ценностям, демократии и свободе, чтобы вручить премию PEN/Barbey Freedom to Write Владиславу Есипенко. Вы знаете, что он мужественный борец за правду, патриот, любимый отец и муж,

– сказал Дуглас.

Далее дополнил: "В своей журналистской работе он пожертвовал своей свободой, чтобы донести до нас истории и правду украинского народа"

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Жена Екатерина отреагировала со словами о том, что Владимир всегда рассказывал " истории людей, чья жизнь обычно не попадает в заголовки или первые полосы".

Он решил рассказать миру, что это значит – жить в деревне без электричества, быть ребенком, чья игровая площадка – заброшенное поле в стране войны. Для него это единственный способ дать понять миру, что происходит в Крыму под российской оккупацией,

– сказала Екатерина.

"Мой муж верит в это настолько глубоко, что готов рисковать своей жизнью. Я разделяю его преданность, и вся моя жизнь, пока он в тюрьме, состоит в том, чтобы отстаивать его свободу, его право на возвращение к нам домой и продолжение своей журналистской деятельности", – подытожила она.



Майкл Дуглас поддержал Украину и вручил награду супруге заключенного в Крыму Владислава Есипенко / Скриншот с видео

Известно, что Владислав Есипенко переехал в Крым из Кривого Рога незадолго до аннексии. В 2014 году он с семьей еще некоторое время оставался на полуострове и мог работать как журналист. В конце концов, он вывез семью на подконтрольную Украине территорию, хотя профессиональную деятельность в Крыму не покинул.

Как задержали Владислава Есипенко

Есипенко готовил журналистские материалы на социальную и экологическую проблематику, снимал опросы крымчан без цензуры. Конечно, это не нравилось российским властям. Крайняя мера в Крыму, которую Есипенко удалось посетить на свободе – мирная акция ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившая в Симферополе 9 марта 2021 года.

На следующий день журналиста задержали. ФСБ России заподозрило его в шпионской деятельности в интересах украинских спецслужб. Дословно арест объяснили так: Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового скопления людей на территории Крыма".

16 февраля 2022 «судья» Симферопольского районного суда приговорил украинского журналиста Владислава Есипенко к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и приговорил штраф 110 тысяч рублей.