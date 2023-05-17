Майкл Дуглас жалуется на то, что из-за соцсетей у него мало личной жизни: как и Ди Каприо

78-летний американский актер и кинопродюсер Майкл Дуглас поделился, что не может наслаждаться личной жизнью из-за того, что соцсети постоянно "врываются в его частную жизнь". Звезда также устал от преследований папарацци.

По словам Майкла Дугласа, схожими проблемами страдает и 48-летний Леонардо Ди Каприо. Оба актера шокированы, с какой скоростью информация передается в социальных сетях.

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Майкл Дуглас сетует на то, что из-за развития соцсетей у него мало личной жизни

Майкл Дуглас – один из известнейших актеров в мире с блестящей 50-летней карьерой в кино. Выступая в Каннах, 78-летний Майкл рассказал, что у него "нет свободы", которая была до изобретения социальных сетей.

До появления социальных сетей все сильно изменилось – к социальным сетям у вас было больше секретов,

– сказал Майкл Дуглас.

"Теперь, куда бы вы ни пошли – я говорил об этом с Леонардо Ди Каприо – за вами наблюдают, а потом люди об этом пишут, а потом об этом узнают 100, а потом 1000 человек, – отметил Дуглас. – У тебя нет такой свободы, как раньше".

Во время своего интервью на Каннском кинофестивале Майкл также рассказал о важности семьи: "Я думаю, что семья важна независимо от того, чем вы занимаетесь, и вы должны поддерживать друг друга". На запад он пришел с женой Кэтрин Зетой-Джонс и дочерью Кэрис.



Майкл Дуглас с семьей в Каннах / Фото с инстаграма актера

Напомним, в Каннах, начавшемся 16 мая, Майклу Дугласу вручили "Золотую пальмовую ветвь" за 50-летие карьеры.