За словами Майкла Дугласа, схожими проблемами страждає й 48-річний Леонардо Ді Капріо. Обидвоє акторів шоковані, з якою швидкістю інформація передається у соціальних мережах.

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Майкл Дуглас нарікає на те, що через розвиток соцмереж у нього мало особистого життя

Майкл Дуглас – один із найвідоміших акторів у світі з блискучою 50-річною кар’єрою в кіно. Виступаючи в Каннах, 78-річний Майкл розповів, що у нього "немає свободи", яка була до винаходу соціальних мереж.

До появи соціальних мереж все сильно змінилося – до соціальних мереж у вас було більше секретів,

– сказав Майкл Дуглас.

"Тепер, куди б ви не пішли – я говорив про це з Леонардо Ді Капріо – за вами спостерігають, а потім люди про це пишуть, а потім про це дізнаються 100, а потім 1000 людей, – зазначив Дуглас. – Ти не маєш такої свободи, як раніше".

Під час свого інтерв'ю на Каннському кінофестивалі Майкл також розповів про важливість сім’ї: "Я думаю, що сім’я важлива, незалежно від того, чим ви займаєтесь, і ви маєте підтримувати одне одного". На захід він прийшов з дружиною Кетрін Зетою-Джонс та донькою Керіс.



Майкл Дуглас з сім’єю у Каннах / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, у Каннах, який розпочався 16 травня, Майклу Дугласу вручили "Золоту пальмову гілку" за 50-річчя кар’єри.