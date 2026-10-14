Возил наркотики в чемоданах отца: Майкл Дуглас шокировал признанием о своем прошлом

Актер решил раскрыть все карты своей бурной молодости. И каждый день в прессе появляется новая история: то о многочисленных любовницах, то теперь о запрещенных веществах.

Как сообщает Variety, 82-летний голливудский актер неожиданно признался, что во время учебы в колледже занимался контрабандой марихуаны. Более того, он перевозил наркотики в чемоданах, которые ему подарил его собственный отец.

Как Майкл Дуглас зарабатывал на контрабанде наркотиков

Во время участия в шоу Real Time with Bill Maher актер представил свои мемуары One Helluva Ride, в которых рассказал о бурной молодости, карьере и жизни за кулисами Голливуда.

Дуглас вспомнил, что на 21-й день рождения отец подарил ему чек на 10 тысяч долларов и сообщил, что отныне сын должен самостоятельно зарабатывать на жизнь. Проблема заключалась в том, что впереди было еще несколько лет учебы. Поэтому будущий обладатель "Оскара" решил заняться довольно рискованным делом.

Помнишь, как-то на Рождество ты подарил мне два замечательных итальянских кожаных чемодана? Так вот, я выяснил, что в каждый из них помещается 22 килограмма марихуаны, – вспомнил Дуглас свои слова, обращенные к отцу.

По словам актера, он перевозил наркотики между западным и восточным побережьями США, зарабатывая на разнице в ценах. Дуглас особо подчеркнул, что все происходило еще до того, как у правоохранителей появились собаки, обученные обнаруживать наркотики.

Почему Майкл Дуглас возмутился из-за критики детей знаменитостей

Во время беседы актер также вспомнил, что в молодости работал на обычной автозаправке в Коннектикуте. Причем настолько усердно, что в 20 лет даже получил звание "Работник месяца" сети Mobil.

Впоследствии разговор зашел о так называемых "nepo babies" – детях знаменитостей, которых часто обвиняют в том, что карьеру им обеспечили влиятельные родители. Дуглас не скрывал возмущения такой критикой.

Разве в любом бизнесе родители не хотят, чтобы их дети продолжали семейное дело? Почему же тогда все прицепились именно к шоу-бизнесу? – заявил актер.

Напомним, что Майкл Дуглас уже делал громкие заявления об изменах своим женам и романах с коллегами на съемочной площадке.