Как сообщает People, оказывается, во время съемок культового эротического триллера "Основной инстинкт" 1992 года Дуглас завел роман с коллегой. И нет, это была не Шэрон Стоун, как могли подумать поклонники.

С кем у Майкла Дугласа был тайный роман

Избранницей актера стала Джинн Трипплхорн, сыгравшая в фильме психолога Бет Гарнер. По словам актера, они с Трипплхорн много времени проводили вместе за пределами съемочной площадки, общались и постепенно влюбились. Однако тщательно скрывали свои чувства от коллег.

На тот момент Дуглас еще был официально женат на Диандре Лукер, однако, как он утверждает, супруги уже жили отдельно. Сама Трипплхорн сначала не хотела заводить отношения с женатым мужчиной.



Фильм "Основной инстинкт" / Фото imdb



Актер признался, что сильно влюбился в коллегу, несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте. Впрочем, роман длился лишь во время съемок, после чего они расстались. Интересно, что перед публикацией мемуаров Дуглас лично позвонил бывшей возлюбленной и попросил разрешения рассказать их историю. Джинн согласилась.



Напомним, что сейчас Майкл Дуглас уже более 25 лет женат на Кэтрин Зета-Джонс. И хотя его бурное прошлое постепенно превращается в открытую книгу, сам актер уверяет, что вспоминает бывших возлюбленных не ради хвастовства, а потому, что эти женщины были важной частью его жизни.

Ранее актер уже рассказывал о своем романе с другой коллегой по съемкам фильма.