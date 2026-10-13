Як повідомляє People, виявляється, під час знімань культового еротичного трилера "Основний інстинкт" 1992 року Дуглас закрутив роман із колегою. І ні, це була не Шерон Стоун, як могли подумати прихильники.

З ким Майкл Дуглас мав таємний роман

Обраницею актора стала Джинн Тріпплгорн, яка зіграла у фільмі психологиню Бет Гарнер. За словами актора, вони з Тріпплгорн багато часу проводили разом поза майданчиком, розмовляли та поступово закохалися. Однак ретельно приховували свої почуття від колег.

На той момент Дуглас ще був офіційно одружений із Діандрою Лукер, проте, як він стверджує, подружжя вже жило окремо. Сама Тріпплгорн спочатку не хотіла починати стосунки з одруженим чоловіком.



Фільм "Основний інстинкт" / Фото imdb



Актор зізнався, що сильно закохався в колегу, попри майже 20-річну різницю у віці. Утім, роман тривав лише протягом знімань, після чого вони розійшлися. Цікаво, що перед публікацією мемуарів Дуглас особисто зателефонував колишній коханій та попросив дозволу розповісти їхню історію. Джинн погодилася.



Нагадаємо, що нині Майкл Дуглас уже понад 25 років одружений із Кетрін Зетою-Джонс. І хоча його бурхливе минуле поступово перетворюється на відкриту книгу, сам актор запевняє, що згадує колишніх коханих не заради хизування, а тому, що ці жінки були важливою частиною його життя.

Раніше актор вже розповідав про свій роман з іншою колего по зйомках фільму.