Режиссером фильма выступил американец Антуан Фукуа, известный по фильмам "День обучения" и "Праведник". Он сообщил о начале съемок и поделился первым кадром со съемочной площадки.

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Майкла Джексона в байопике сыграет его племянник

Очень увлекательно наблюдать за тем, как Джафар воплощает в жизнь образ Майкла. Когда я впервые встретил Джафара, то почувствовал сильную духовную связь, он с врожденной естественностью подражает Майклу и имеет прекрасную "химию" с камерой",

– сказал Фукуа.

Сценаристом будущего байопика стал Джон Логан, ранее работавший над проектами "007: Координаты "Скайфолл"). Продюсером будет талантлив Грэм Кинг ("Богемная рапсодия").

Джафар Джексон сыграет своего покойного дядю Майкла Джексона / Первое фото из инстаграммы актера

Режиссеры утверждают, что не будут обходить скандальные ситуации в биографической ленте. А о скандальной репутации поп-иконы известно немало. В частности, в 2019 году прогремел в Голливуде документальный фильм "Покидая Неверленд". Хотя британскому журналисту, который также был биографом знаменитого попкороля, удалось найти определенные несоответствия в скандальной киноленте, он все равно наделал много шума. Родственники Майкла Джексона утверждают, что фильм создан якобы о другом человеке, совершавшем насилие, но не о легендарном музыканте.

Какой свет прольют на Майкла Джексона Джон Логан, Грэм Кинг и Антуан Фукуа – узнаем со временем.